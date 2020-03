SLEDUJEME Koronavirus omezuje sport v Česku i ve světě: přerušena je NBA, ohrožena formule 1

KORONAVIRUS VS. SPORT Průběžně aktualizujeme, nejvýše nejnovější zprávy! 12. března 2020 Pandemie koronaviru zneklidňuje olympijské sponzory. V souvislosti s letními hrami v Tokiu jsou ve hře miliardy dolarů. Případný zákaz diváků na olympijských soutěžích by znamenal ztrátu 800 milionů dolarů (asi 18,2 miliardy korun) za 7,8 milionu vstupenek, ale zůstaly by miliardové příjmy z prodeje televizních práv a marketingu. Rozhodnutí o odložení nebo zrušení her je v pravomoci Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který stejně jako pořadatelé navzdory šíření nákazy trvá na konání her v řádném termínu od 24. července.

Rozhodnutí o odložení nebo zrušení her je v pravomoci Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který stejně jako pořadatelé navzdory šíření nákazy trvá na konání her v řádném termínu od 24. července. První hokejová liga byla ukončena, postup mohou slavit v Českých Budějovicích

Úvodnímu závodu formule 1 hrozí zrušení, člen týmu McLaren byl pozitivní na koronavirus

Basketbalová federace FIBA kvůli pandemii koronaviru přerušila všechny své soutěže včetně Evropské ligy basketbalistek s účastí USK Praha a Ligy mistrů, kde hraje Nymburk. Opatření vstoupí v platnost v pátek. Hrát se nebude ani Evropská liga mužů.



včetně Evropské ligy basketbalistek s účastí USK Praha a Ligy mistrů, kde hraje Nymburk. Opatření vstoupí v platnost v pátek. Hrát se nebude ani Evropská liga mužů. Real Madrid je v karanténě, španělská liga byla do reprezentační pauzy přerušena

Basketbalová NBA přerušila sezonu. Jeden z hráčů Utahu má koronavirus

V řecké Olympii byl dnes slavnostně zapálen olympijský oheň po hry v Tokiu, které by měly začít 24. července. Ceremoniál se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil bez diváků, pouze za účasti pozvaných hostů včetně prezidenta Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha, řeckého prezidenta Prokopise Pavlopula a zástupců japonského organizačního výboru.



Ceremoniál se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil bez diváků, pouze za účasti pozvaných hostů včetně prezidenta Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha, řeckého prezidenta Prokopise Pavlopula a zástupců japonského organizačního výboru. O konci ligy neuvažujeme. Slávisté nechtěli fotbal bez lidí, ale na zasedání nepřišli, říká Svoboda

Organizátoři kvůli šíření nového typu koronaviru zrušili tradiční házenkářský turnaj Prague Handball Cup , který se měl v hlavním městě konat v první polovině dubna. Největší mládežnické házenkářské akce na světě se mělo zúčastnit přibližně 10 tisíc dětí.



, který se měl v hlavním městě konat v první polovině dubna. Největší mládežnické házenkářské akce na světě se mělo zúčastnit přibližně 10 tisíc dětí. Spory o basketbalovém utkání ukončilo ministerstvo. ‚FIBA chce své soutěže dohrát,‘ říká manažer USK

Kvůli koronaviru byly zrušeny závěrečné dva víkendové závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování mužů v Kranjské Goře. Celkovým vítězem se tak poprvé v kariéře stal Nor Aleksander Aamodt Kilde, jenž se ujal vedení v posledním odjetém závodu v sobotu v Kvitfjellu.



Celkovým vítězem se tak poprvé v kariéře stal Nor Aleksander Aamodt Kilde, jenž se ujal vedení v posledním odjetém závodu v sobotu v Kvitfjellu. Švýcarsko je další evropskou zemí, kde kvůli šíření koronaviru předčasně ukončili hokejovou sezonu. Vedení soutěže na začátku března odložilo start play off o dva týdny, dnes ale zástupci klubů rozhodli o zrušení zbytku ligy. V květnu má Švýcarsko hostit hokejové mistrovství světa.



Vedení soutěže na začátku března odložilo start play off o dva týdny, dnes ale zástupci klubů rozhodli o zrušení zbytku ligy. V květnu má Švýcarsko hostit hokejové mistrovství světa. Jihoamerická fotbalová konfederace CONMEBOL chce kvůli obavám z šíření koronaviru odložit březnové úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa 2022 v Kataru. Zástupci konfederace kvůli tomu zaslali oficiální žádost Mezinárodní fotbalové federaci FIFA.



mistrovství světa 2022 v Kataru. Zástupci konfederace kvůli tomu zaslali oficiální žádost Mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Dva přípravné březnové zápasy české fotbalové reprezentace ve Spojených státech amerických s Mexikem a Hondurasem jsou v ohrožení kvůli zrušení letů do země z Evropské unie. Vedení národního týmu podle mluvčího reprezentace Petra Šedivého zjišťuje v současnosti podrobnosti.



Vedení národního týmu podle mluvčího reprezentace Petra Šedivého zjišťuje v současnosti podrobnosti. Všechny zápasy fotbalové Premier League a nižších lig v Anglii se podle deníku The Times budou hrát kvůli šíření koronaviru bez diváků. Odkládat se utkání nebudou. Přímé přenosy ze zápasů se však nebudou vysílat v hospodách, aby se zabránilo shromažďování lidí. Koronavirem se v Británii nakazilo přes 450 lidí a osm nemoci podlehlo.