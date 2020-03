Olympiáda v Tokiu letos kvůli koronaviru nebude. Posune se o rok, dohodli se japonský premiér a šéf MOV

OH, KTERÉ SE NEKONALY: LOH 1908 - Hry se měly konat v Římě, ale ten se kvůli ničivému výbuchu Vesuvu v roce 1906 pořadatelství vzdal. Novým dějištěm byl zvolen Londýn.

- Hry se měly konat v Římě, ale ten se kvůli ničivému výbuchu Vesuvu v roce 1906 pořadatelství vzdal. Novým dějištěm byl zvolen Londýn. LOH 1916 - Hry měl uspořádat Berlín, ale kvůli 1. světové válce se nekonaly.

- Hry měl uspořádat Berlín, ale kvůli 1. světové válce se nekonaly. LOH 1920 - Pořadatelem byla zvolena Budapešť, ale kvůli spojenectví Rakousko-Uherska s Německem v 1. světové válce je Mezinárodní olympijský výbor přesunul do Antverp.

- Pořadatelem byla zvolena Budapešť, ale kvůli spojenectví Rakousko-Uherska s Německem v 1. světové válce je Mezinárodní olympijský výbor přesunul do Antverp. LOH 1936 - Ačkoli řada zemí požadovala přesunutí her z nacistického Německa či jejich bojkot, OH v Berlíně se nakonec uskutečnily, byť v napjaté atmosféře.

- Ačkoli řada zemí požadovala přesunutí her z nacistického Německa či jejich bojkot, OH v Berlíně se nakonec uskutečnily, byť v napjaté atmosféře. ZOH 1940 - Hry mělo uspořádat Sapporo a po vypuknutí čínsko-japonské války Garmisch-Partenkirchen, ale kvůli 2. světové válce se nakonec nekonaly.

- Hry mělo uspořádat Sapporo a po vypuknutí čínsko-japonské války Garmisch-Partenkirchen, ale kvůli 2. světové válce se nakonec nekonaly. LOH 1940 - Hry mělo uspořádat Tokio a po vypuknutí čínsko-japonské války Helsinky, ale kvůli 2. světové válce se nakonec nekonaly.

- Hry mělo uspořádat Tokio a po vypuknutí čínsko-japonské války Helsinky, ale kvůli 2. světové válce se nakonec nekonaly. ZOH 1944 - Kvůli 2. světové válce se hry, jež měla hostit Cortina d'Ampezzo, nekonaly.

- Kvůli 2. světové válce se hry, jež měla hostit Cortina d'Ampezzo, nekonaly. LOH 1944 - Kvůli 2. světové válce se hry, jež měl hostit Londýn, nekonaly.

- Kvůli 2. světové válce se hry, jež měl hostit Londýn, nekonaly. LOH 1972 - Po útoku palestinských teroristů, kteří během OH v Mnichově zastřelili 11 členů izraelské výpravy, se MOV po jednodenním přerušení rozhodl v hrách pokračovat.

- Po útoku palestinských teroristů, kteří během OH v Mnichově zastřelili 11 členů izraelské výpravy, se MOV po jednodenním přerušení rozhodl v hrách pokračovat. ZOH 1976 - Pořadatelem byl původně zvolen Denver, tamní obyvatelé ale v referendu rozhodli, že hry nechtějí. MOV jako náhradní řešení zvolil Innsbruck, který hostil ZOH již v roce 1964.

- Pořadatelem byl původně zvolen Denver, tamní obyvatelé ale v referendu rozhodli, že hry nechtějí. MOV jako náhradní řešení zvolil Innsbruck, který hostil ZOH již v roce 1964. LOH 1976 - Na protest proti zájezdu novozélandských ragbistů do rasově segregované Jihoafrické republiky bojkotovalo hry v Montrealu téměř 30 afrických zemí.

- Na protest proti zájezdu novozélandských ragbistů do rasově segregované Jihoafrické republiky bojkotovalo hry v Montrealu téměř 30 afrických zemí. LOH 1980 - Na protest proti sovětské invazi do Afghánistánu bojkotovalo hry v Moskvě více než 60 převážně západních zemí v čele s USA.

- Na protest proti sovětské invazi do Afghánistánu bojkotovalo hry v Moskvě více než 60 převážně západních zemí v čele s USA. LOH 1984 - Kvůli údajným obavám o bezpečnost sportovců a znečištění životního prostředí se her v Los Angeles nezúčastnila většina socialistických zemí včetně Československa. Skutečným důvodem byla odveta Sovětského svazu za bojkot OH 1980 v Moskvě.

- Kvůli údajným obavám o bezpečnost sportovců a znečištění životního prostředí se her v Los Angeles nezúčastnila většina socialistických zemí včetně Československa. Skutečným důvodem byla odveta Sovětského svazu za bojkot OH 1980 v Moskvě. LOH 2020 - Kvůli pandemii koronaviru se hry v Tokiu uskuteční až příští rok. Dohodli se na tom japonský premiér Šinzó Abe se šéfem MOV Thomasem Bachem.