Olympijský vítěz popsal boj s koronavirem: Nejhorší virus, jaký jsem zažil. I chůze mě vyčerpá na několik hodin

Kapské Město Nákazu novým typem koronaviru prodělal i plavecký olympijský vítěz Cameron van der Burgh a hovoří o ní jako o jedné z nejhorších životních zkušeností. Jedenatřicetiletý jihoafrický reprezentant, který předloni končil kariéru, má po čtrnáctidenním boji s nemocí COVID-19 už jen mírnější příznaky.

„Nejhorší virus, jakému jsem kdy čelil. Přitom jsem mladý, žiju zdravě a jako sportovec a nekuřák mám silné plíce. Nejhorší příznaky, zejména vysoká horečka, už odezněly, ale pořád kašlu a jsem nesmírně unavený. I normální chůze mě vyčerpá na několik hodin,“ napsal na twitteru.



Soudí, že sportovci, kteří se nakazí, nemají šanci se do červencového začátku olympijských her v Tokiu dostat do potřebné formy. „Ta kondiční ztráta je nezměrná. Samozřejmě čím blíž k hrám, tím by to bylo horší. Ale pokud by se i s příznaky snažili pokračovat v tréninku, byl by to ohromný risk,“ řekl. V neděli však už i vedení MOV připustilo, že o odkladu her uvažuje.

Van der Burgh vyhrál na OH v Londýně 2012 prsařskou stovku, o čtyři roky později v Riu dohmátl druhý. Ze světových šampionátů má šest zlatých medailí.