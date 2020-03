POCHODEŇ: Duch Her skrze olympijský oheň (zatím) žije dál. A tak je tomu správně

PRAHA S rouškami na obličeji. A také v půlkilometrové frontě trvající několik hodin. Japonci se i přes obavy ze šířící se pandemie koronaviru přišli podívat na olympijský oheň, jejž mohli milovníci her vidět na železniční stanici v Sendai.

Dohromady se přišlo na tradiční posun zapálené pochodně podívat více než padesát tisíc lidí. „Stála jsem tu tři hodiny, ale vidět olympijský oheň bylo povzbuzující,“nelitovala přesto sedmdesátiletá žena účasti.



Enormní zájem organizátory překvapil. Ti přitom měli údajně uvažovat o předčasném ukončení akce, nakonec ale i díky takzvané cestě ohně zotavení vše pokračuje podle plánu. Tato akce podporuje návštěvu nejvíce poškozených míst, která byla zasažena v roce 2011 ničivou vlnou tsunami a zemětřeseními, oficiální část programu začíná 26. března ve Fukušimě.



Start tokijské olympiády je naplánován na 24 července, kvůli pandemii koronaviru však čelí tlaku na její odložení.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé her ale zatím i po poradách s experty Světové zdravotnické organizace WHO počítají s variantou avizovaného (či posunutého) startu.

„Samozřejmě zvažujeme různé scénáře, ale na rozdíl od mnoha dalších sportovních organizací nebo profesionálních soutěží máme do zahájení ještě čtyři měsíce čas,“ říká předseda MOV Thomas Bach.

Pokud by WHO posvětila plánované zahájení her, pro širokou společnost by to znamenalo udržení alespoň nějakých jistot v současném světe plném šířící se epidemie.

Samotná myšlenka novodobých olympijských her totiž není jenom o boření všemožných rekordů a posouvání hranic lidských možností.

Pierre de Coubertinovi a jeho spolupracovníkům šlo před necelými 130 lety o něco odlišného. O psaní příběhů, a to nejen mezi samotnými sportovci.

Ostatně jedno z jeho hesel do současné doby zapadá snad až příliš dokonale: „Důležitou věcí života není vítězství, ale boj. Zásadní věcí není dobývat, ale bojovat.“

Organizátoři her bojují. Jak jejich bitva nakonec dopadne?