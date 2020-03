Japonský premiér o možném odložení olympijských her: Za současných okolností by se konat nemohly

Tokio Japonský premiér Šinzó Abe prohlásil, že za současných okolností by se olympijské hry v Tokiu konat nemohly. Doufá, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodne o jejich osudu co nejdříve. Abe dnes ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her kvůli pandemii koronaviru.

Předseda vlády pořadatelské země tak následoval nedělní oznámení MOV, který uvedl, že kvůli celosvětovému šíření nákazy uvažuje o jiném scénáři, než je plánovaný termín OH od 24. července do 9. srpna. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.



Podle Abeho by odložení bylo nejlepší variantou pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. „V takovém případě by rozhodnutí o odložení bylo nevyhnutelné,“ řekl premiér.

Zrušení her stejně jako funkcionáři MOV vyloučil, vyzval ale k co nejrychlejšímu vyřešení situace. „Prioritou pro nás všechny je zdraví sportovců,“ dodal.

V posledních dnech začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly olympijské hry kvůli koronavirové krizi odloženy o rok. Kanada dnes oznámila, že nepošle své sportovce na hry v Tokiu, pokud se budou konat v původním termínu. V podobném duchu se vzápětí přidala Austrálie.

Otazník se vznáší i nad osudem štafety s olympijskou pochodní, která má v Japonsku začít ve čtvrtek ve Fukušimě. Plán podle organizátorů zatím žádných změn nedoznal, Abe se však slavnostního startu štafety nejspíš nezúčastní.