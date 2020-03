Tlak na odložení her sílí: Naši hráči nepojedou, budou se připravovat na olympiádu 2021, vyzvaly národy MOV

Praha Je to přesně týden, kdy předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach tvrdil, že se olympiáda v Tokiu na konci července uskuteční, a přesvědčoval národní olympijské výbory i sportovce, aby i v komplikovaných časech pokračovali v přípravě. Olympiáda měla být utvrzením celého světa, že se postupně vrátí do normálu. Teď však plán MOV dostává velké trhliny.

Nejprve v neděli odpoledne našeho času přišlo médiím prohlášení MOV, podle kterého bude o osudu sportovního svátku definitivně rozhodnuto nejpozději do čtyř týdnů. Krátce poté dostali vedení olympijského hnutí pod tlak šéfové kanadského výboru, když ohlásili, že své sportovce v tomto roce do Tokia nevyšlou.



„Kanadský olympijský a paralympijský výbor naléhavě vyzývají mezinárodní výbory a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily hry o jeden rok. Není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich sportovců i ostatních na celém světě,“ stojí v prohlášení Kanaďanů.

K nim se částečně přidaly také další národy jako Austrálie, Polsko, Brazílie nebo Irsko. „Doporučili jsme svým sportovcům, aby se začali připravovat na odloženou olympiádu v roce 2021, a žádost s odložením posíláme na MOV,“ píše se prakticky shodně v prohlášeních těchto národních olympijských výborů. Podporu našly také u šéfa světové atletiky Sebastiana Coea, který minulých dnech kritizoval podle mnohých necitlivý přístup MOV.

Opatrnější postup volí světové velmoci jako USA nebo Rusko. Američané podle prezidenta Donalda Trumpa počkají na rozhodnutí japonského premiéra Šinzóa Abeho, Rusové zase vyzývají sportovní prostředí ke klidu a konstruktivní práci na formulování jednotného postupu.

Alternativní scénáře, Češi jsou opatrní

Právě japonský premiér pak v pondělním projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her. „Za současného stavu by se olympiáda v Tokiu rozhodně konat nemohla,“ prohlásil Abe a doplnil, že úplné zrušení olympiády však nepřipadá v úvahu. Podobně opatrně reagoval i Bach, který přiznal zvažování různých variant včetně změny termínu největší sportovní akce roku 2020. Ve hře jsou samozřejmě také obrovské peníze, jelikož oficiální náklady pořadatelů už dosáhly 12,6 miliardy dolarů (322 miliard korun).

„Byli jsme požádáni o simulaci variant odložení her. Proto vytváříme alternativní scénáře podle doby, o jakou by se hry odložily. Uvažuje se o odložení od 45 dnů až po roky. Rozhodnout se každopádně musí co nejdříve, jinak náklady porostou,“ tvrdí podle agentury Reuters anonymní zdroj obeznámený se situací.

Vyčkávací postoj zaujal i Český olympijský výbor, který k aktuálním událostem včera uvedl: „Jsme si vědomi, jaká je situace, jsme připraveni na všechna řešení. Neopouštíme variantu 24. července, i když ji v současné době nepovažujeme za příliš pravděpodobnou,“ řekl novinářům předseda ČOV Jiří Kejval.

České přípravy tak zatím běží podle plánu. Případný původní termín je totiž tak blízko, že není možné administrativní přípravy odložit na finální rozhodnutí. „Řešíme akreditace a plno dalších věcí, jež jsou na naši účast navázány,“ dodal sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

Posunutí by přineslo kolize

Případná změna termínu by totiž musela být důkladně prokonzultována s celým sportovním světem a vznikají příležitosti ke konfliktům mezi pořadateli ligových soutěží, majiteli vysílacích práv a národními olympijskými výbory. „Pokud by se posouvalo dál v sezoně, olympiáda by kolidovala s běžnými soutěžemi, jako je fotbalová Liga mistrů nebo profesionální ligy v Severní Americe. Když by se posouvala o rok, budou obrovské nároky kladeny na japonské organizátory,“ tvrdí Kejval.

Příkladem jednoho z mnoha problémů je olympijská vesnice, ze které se po skončení her stanou byty, které už byly prodány a do nichž se v září mají stěhovat nájemníci.

Hlavním cílem je ale podle Kejvala bezpečná olympiáda. „Prioritou je ochrana zdraví nejenom sportovců, ale všech účastníků her. Nedává smysl, aby se OH konaly bez diváků,“ dodal. Tento krok by s sebou nesl ztrátu 800 milionů dolarů (asi 20,5 miliardy korun) za nekoupené vstupenky.

Odložení olympiády by znamenalo historické rozhodnutí. Dosud byly hry jen třikrát zrušeny v období světových válek, změna termínu by proběhla poprvé v historii. Teď to však vypadá jako nejreálnější rozhodnutí.