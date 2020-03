Vtipy došly. Na šachovém turnaji kandidátů MS pokračuje jízda Jana Něpomňaščiho

Jekatěrinburg S každým dalším dnem napětí roste a atmosféra houstne. Přibývají nejen odehraná kola, ale i zprávy ze světa o dalších a dalších obětech koronavirové pandemie a obojí se promítá do situace v ruském Jekatěrinburgu, kde osm velmistrů světové špičky bojuje o právo vyzvat Magnuse Carlsen v zápase o titul mistra světa.

Vtípky ubývají a místo nich přibývá výzev, aby se tato poslední vrcholná sportovní soutěž, která se na světě nyní hraje, přerušila. Na mezinárodní šachovou federaci FIDE se obrací stále víc a víc šachistů, aby turnaj kandidátů předčasně ukončila. Na těch výzvách je vidět, o kolik horší situace než u nás, je v některých jiných evropských zemí. Někteří šachisté nejen z Itálie, ale i třeba ze Španělska argumentují, že v okamžicích takové světové tragédie, jakým je COVID-19 je neslušné hrát šachy.

Francouzský šachový novinář Jean-Michel Pechine, který nyní žije ve Španělsku, napsal: „Prosím zastavte turnaj kandidátů! Nemůžeme pokračovat ve hře, když lidé umírají v totálním chaosu. Ve Španělsku, kde žiju já, ve Francii, kde žije moje matka a zbytek rodiny, v Itálii, kde jsem navždy ztratil své srdce, se situace COVID-19 zcela vymkla z kontroly. Gens Una Sumus (Jsme jeden národ).“

Výkonný ředitel FIDE Emil Sutovsky argumentuje, že přestože vnímá vážnost situace, pro zastavení turnaje kandidátů nevidí důvod. Hraje ho jen osm účastníků, kteří jsou navíc společně již deset dnů, diváci nemají do hracího sálu přístup, novináři jen na prvních pět minut partie a musejí být ve vzdálenosti minimálně šest metrů od hráčů. Všem jsou k dispozici ochranné pomůcky včetně respirátorů a dezinfekce, hráči si nemusejí podávat ruce. „Upřímně, myslíte si, že by třeba Anish Giri z Nizozemí nebo Fabiano Caruana z USA byli doma z hlediska rizika nákazy koronavirem v bezpečnější situaci než tady v Jekatěrinburgu?“ dodal Emil Sutovsky.

Z osmi hráčů se zatím jediný veřejně vyjádřil, že by byl pro přerušení turnaje. „Na začátku turnaje jsem na to neměl jasný názor, ale teď to vidím jasně, tento turnaj by se neměl hrát,“ řekl v rozhovoru po pátém kole ruský velmistr Alexander Griščuk. Připomeňme, že před začátkem turnaje kandidátů byl jediným hlasitým odpůrcem jeho konání ázerbájdžánský velmistr Tejmur Radžabov, který se kvůli riziku COVID-19 z turnaje odhlásil a v sestavě jej nahradil náhradník, francouzský velmistr Maxime Vachier-Lagrave.



Dnes mají velmistři v Jekatěrinburgu volný den po šesti odehraných kolech. Průběžně v turnaji kandidátů nečekaně vede Jan Něpomňašči s 4,5 body a náskokem celého bodu před druhým Maximem Vachierem-Lagravem. Pak jsou čtyři tříbodoví (Caruana, Giri, Wang Hao a Griščuk) a jeden z hlavních favoritů Ding Liren sdílí poslední místo s Alexejenkem. Posledně jmenovaný včera kvůli hrubé chybě v časové tísni neudržel remízovou jezdcovku, jinak by světová trojka Ding Liren byla na samostatném posledním místě. Ale zbývá ještě osm kol a stát se může cokoliv.

Hned v zítřejším sedmém kole se utkají dosavadní lídři turnaje. Francouzský velmistr bude mít bílé figury, a má tak příležitost rozjetého ruského velmistra zastavit v jeho rozletu a bodově se na něj dotáhnout.

Přímý přenos všech partií včetně živého komentáře mistra světa Magnuse Carlsena můžete sledovat na webu Chess24. Česky komentovaný průběh partií turnaje kandidátů pak najdete na youtube kanále Robert a Petr šachy.