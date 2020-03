Mladíci přišli o šampionát. IIHF zrušila dubnové mistrovství světa do 18 let

Ottawa Mistrovství světa hokejistů do 18 let se v dubnu v USA neuskuteční. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) turnaj kvůli pandemii koronaviru zrušila. S odkazem na rozhovor s prezidentem federace Réném Faselem o tom informoval novinář Bob McKenzie z kanadské televizní stanice TSN.

Světový šampionát se měl uskutečnit od 16. do 26. dubna v Plymouthu a Ann Arbor. Americký prezident Donald Trump ale v noci na dnešek ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy, s výjimkou Británie, což výrazně komplikuje případnou cestu hokejistů do dějiště šampionátu.



IIHF v minulých dnech již zrušila i mistrovství světa žen, které mělo začít 31. března v Kanadě. Podle The Hockey News bude zrušen i květnový světový šampionát mužů ve Švýcarsku, mezinárodní federace to ale zatím oficiálně nepotvrdila.