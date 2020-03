KHL se dohrávat nebude. Zrušena byla celá sezona, Gagarinův pohár vítěze nepozná

Moskva Vedení Kontinentální hokejové ligy rozhodlo vzhledem k vývoji pandemie koronaviru o zrušení zbytku sezony. Gagarinův pohár tak nepozná vítěze. Soutěž byla minulý týden v úterý přerušena před startem čtvrtfinálových duelů do 10. dubna.

„Bohužel musíme ukončit sezonu před jejím dohráním. Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Jsem si jistý, že by fanoušci i my rádi viděli pokračování boje o Gagarinův pohár. V tuto chvíli je ale zdraví hráčů a jejich blízkých, zaměstnanců klubů i stadionů a samozřejmě fanoušků na prvním místě,“ uvedl na oficiálním webu KHL prezident soutěže Alexej Morozov.



Vedení ligy původně uvažovalo o dokončení play off třeba i v červnu a červenci, ale nakonec od tohoto nápadu ustoupilo.