Hráči NHL mohou domů, kempy se otevřou nejdříve za měsíc a půl

New York Hokejisté z NHL, kteří hrají v týmech mimo svůj stálý domov, dostali povolení vrátit se za rodinami. A to včetně zemí mimo Severní Ameriku, pokud jim to umožní situace v dopravě. V pondělním oběžníku jim ale bylo zároveň doporučeno, aby se nadále drželi v karanténě. Podle průběhu pandemie koronaviru vedení NHL také připustilo, že tréninkové kempy se otevřou nejdříve za 45 dnů.

Nákaza ochromuje také Rusko. KHL a fotbalová liga vyhlásila pauzu a hledá formát pro dohrání soutěží Liga původně nabádala hráče, aby zůstali v domovských městech klubů, jejichž barvy hájí. Nové rozhodnutí ale nic nemění na doporučení o karanténě, v níž mají hráči setrvat přinejmenším do 27. března. Hráči mají zároveň nařízeno informovat své kluby o jakýchkoli příznacích nemoci a výsledcích testů, pokud nějaké podstoupí.

Na soupiskách klubů NHL je momentálně 233 hráčů z Evropy. Je otázkou, kolik z nich bude usilovat o návrat na starý kontinent a kolika se to opravdu podaří. V pondělí oznámil kanadský premiér Justin Trudeau, že Kanada uzavře hranice pro všechny cizince s výjimkou občanů USA. Z USA prozatím odletět lze, restrikce platí opačným směrem - už od soboty platí třicetidenní zákaz letů do USA pro cizince z 26 evropských zemí, které jsou členy schengenského prostoru volného pohybu, tedy i z Česka. David Pastrňák kvůli pozastavení NHL nemůže slavit branky. Po skončení současné domácí karantény bude vedení NHL v závislosti na celosvětovém vývoji situace zvažovat možnost dovolit klubům otevřít jejich zařízení, aby mohli hráči dobrovolně trénovat alespoň v menších skupinkách, pokud to okolnosti dovolí.

Zároveň je zřejmé, že pokud bude sezona ještě přece jen dohrána, týmy vyjedou na led k utkáním nejdříve v květnu. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech v neděli vyhlásilo, že na příštích osm týdnů je zapovězeno shromažďování lidí do skupin přesahujících 50 osob. Pokud to situace umožní, NHL by zvážila možnost otevření tréninkových kempů za měsíc a půl. Klubům schází k dokončení základní části odehrát 11 až 14 utkání. Celkem jde o 189 zápasů. Dominik Kubalík měl skvěle rozjetou nováčkovskou sezonu. Zatímco šéf basketbalové NBA Adam Silver odhadl, že přerušení soutěže bude trvat minimálně měsíc, komisionář NHL Gary Bettman se konkrétních úvah zdržel. „Pauza potrvá, dokud to bude nutné. A dokud nebude bezpečné nechat ligu znovu rozběhnout. Nikdo neví, jak dlouho to může být. Nikdo. Ani lidé z lékařské komunity to nemohou s určitostí předvídat,“ připomněl Bettman.

Podle dostupných informací nebyl dosud žádný z hráčů NHL na koronavirus pozitivně testován. V pondělí se stal obránce Aaron Ness z Arizony prvním veřejně známým případem hráče NHL testovaného na nemoc COVID-19. Podle ujištění hráčova agenta Neila Sheehyho Ness jen následoval doporučení NHL nechat se otestovat v případě příznaků chřipky a výsledek byl negativní. K opatrnosti vyzval švédský útočník Mika Zibanejad, když na svém profilu na twitteru zveřejnil fotografii, na níž slaví gól společně s další velkou hvězdou New York Rangers Artěmijem Panarinem. „Moc mi tyhle momenty chybí, ale tohle je větší než hokej! Postarejte se o sebe i lidi kolem vás. A držte se v bezpečí,“ připojil Zibanejad. Také nižší AHL upozornila kluby, že dosud nikterak neomezené přerušení soutěže bude trvat přinejmenším do května. Jednotlivým týmům bylo rovněž doporučeno, aby umožnily a usnadnily hráčům návrat do jejich stálých domovů.