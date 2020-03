Čekání na lepší podmínky. Hrajme o Stanley Cup v létě, radí hvězdy NHL

Praha Ačkoli se to už může zdát jako věčnost, v NHL se nehraje kvůli koronavirové pandemii teprve týden. O to delší bude čekání na zlepšení situace a přiblížení k potenciálnímu pokračování přerušené sezony. Vedení ligy připustilo, že tréninkové kempy otevře nejdříve za 45 dní. Hráči v domácích karanténách tak musí zapojit nápaditost, aby se udrželi ve formě a zároveň vyplnili nenadálou nálož volného času.

Někteří hokejisté už dokonce začali vymýšlet, jak by se dal přerušený ročník dohrát tak, aby se zajetý rytmus sezon narušil co nejméně. Podle kanadské televize TSN se skupina nejmenovaných hvězd spojila a sestavila možný scénář pro dokončení rozehraného ročníku.



Přípravné kempy by dle nich začaly až na začátku července. Důvod? Nejoptimističtější prognózy sice hovoří o možném návratu NHL už v květnu, to je však celkem riskantní varianta vzhledem k tomu, že se v Americe očekává ještě zhoršení zdravotní situace před jejím postupným zlepšováním. V případě uspěchaného návratu a následné nemoci u jednotlivců by pak mohl být zbytek sezony definitivně v trapu.

Saint-Louis Blues pózují po vítězství nad Boston Bruins.

Proto hokejisté navrhují vyčkat do července, v jehož závěru by se dohrál zbytek základní části (týmům zbývá 11 až 14 zápasů). V srpnu by se pak přešlo do play off a v září by sezona vyvrcholila boji o Stanley Cup. „Jeho udělení vítězi je pro nás prioritou,“ řekl už minulý týden šéf NHL Gary Bettman.



Kratší přestávka

Na dlouhé oslavy by ale tentokrát nebyl čas. Během října by se odbyly mezisezonní povinnosti jako draft, otevření trhu s volnými hráči a přípravné kempy, načež by v listopadu odstartoval ročník 2020/21. Fofr, že?

Následující sezona by měla podle návrhu proběhnout v plném rozsahu, tedy na 82 utkání základní části. Vítěz Stanley Cupu by byl znám standardně v červnu (sezona by se časově zkrátila zrušením Utkání hvězd a „bye-week“, tedy týdne volna pro každý tým). Tím by se splnil hlavní Bettmanův požadavek na zachování nepřetržitého chodu NHL. „Na stole ale zatím máme spoustu variant. Nechci zveřejňovat všechny nápady, které probíráme. Zároveň však vezmeme v potaz každý kloudný návrh,“ připustil Bettman.

Podle serveru The Athletic už měl ligovému komisionáři předložit takřka totožný návrh jako hráči i jeden z majitelů týmu. Plán však naráží na případné termínové překrytí s olympiádou v Tokiu, která zatím zůstává na programu v půlce léta. Dalším zádrhelem může být kolize akcí v arénách klubů.



Objevily se také návrhy, aby se NHL po proluce vydala rovnou do play off, ať už v klasickém počtu 16 účastníků, nebo i větším (pak by se hrálo na způsob předkola, podobně jako v české extralize). To jsou ale zatím jen předčasné dohady, neboť vše bude záležet na ustoupení koronaviru.