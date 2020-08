Kellnerová pojede v Praze s klisnou za čtvrt miliardy, chce pro ni vybojovat olympiádu

Praha Anna Kellnerová při mezinárodních parkurových závodech v Praze, které se v Chuchle Areně uskuteční příští týden, usedne na klisnu Catch Me If You Can. Chce s ní splnit požadavky pro účast na olympijských hrách, kam se český tým kvalifikoval.

Kellnerovou čekají největší závody od loňského května, kdy si právě při pádu z této klisny zlomila stehenní kost. Kvůli tomu v závěru roku přišla o vyvrcholení seriálu Global Champions v Praze. Začátkem tohoto roku už s klisnou, za kterou její otec zaplatil čtvrt miliardy korun, absolvovala první soutěž. Pak jejich program narušilo rušení závodů kvůli koronaviru.

Po vynucené pauze spolu ale znovu několikrát skákaly a pro Prahu byla „Catchie“ pro Kellnerovou jasná volba. „Byla nejvíc připravená, měla nejlepší kondici a nejlíp jsme si zvykly už na ty největší závody,“ řekla v rozhovoru pro EquiTV.cz.

V Praze se bude závodit od čtvrtka 20. do neděle 23. srpna. Kellnerová i další jezdci budou mít šanci splnit olympijské požadavky pro sebe a své koně v pátečním Poháru národů a nedělní Grand Prix. „Prvně se budu soustředit na Pohár národů, protože to je první šance. A doufám, že se nám to podaří už tam. Na těchto závodech budu mít jenom Catchie, takže pak už by mohla být v neděli trochu unavená,“ řekla Kellnerová, která v seriálu Global Champions reprezentuje tým Prague Lions.

Na možnost závodit před domácím publikem jako členka českého reprezentačního týmu se těší, ale zároveň vnímá odpovědnost. „Tlak bude určitě velký. Je to Pohár národů a chcete podpořit ty české jezdce kolem sebe, nezklamat je. Zároveň to bude olympijská kvalifikace, takže to bude další nátlak, kvůli kterému se budeme snažit o co největší výsledek. Budu se na to muset mentálně připravit, abych tomu tlaku nepodlehla,“ přemítala.

Mezi závody se pořád musí intenzivně věnovat noze, kterou si loni vážně zranila. „Stojí mě to hodně energie a sil. Mimo ježdění musím několikrát týdně cvičit. Musím chodit na různé povolovací metody, protože se mi ty svaly stahují a hodně mě pak bolí. Končím každý den v bolesti, ale umím to už nějak menežovat. Když se věnuju regeneraci a všemu možnému, tak to funguje dobře,“ popisovala Kellnerová s tím, že přímo při parkuru už ji noha neomezuje.

Mezinárodní závody ve skokových soutěžích (CSIO) se do Prahy vracejí po dvanácti letech. Naposledy se soutěž konala v roce 2008 v jezdeckém areálu na Císařském ostrově. Akci organizuje stejný tým, který obvykle připravuje Global Champions Prague PlayOffs v pražské O2 Areně. To se letos stejně jako zbytek seriálu kvůli koronaviru neuskuteční.