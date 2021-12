Kořeny úspěchu Maxe Verstappena. Kdo je muž, který ukončil nadvládu Mercedesu a Hamiltona nad formulí 1?

Dorazil ve sportovní hondě pomerančové barvy s panoramatickou střechou, zastavil v hustých oblacích stejně oranžového kouře a za jásotu členů týmu vyšlápl ze sporťáku na půdu základny stáje Red Bull v Milton Keynes jako nový mistr světa. Objal se s Christianem Hornerem a hned po něm s Adrianem Neweym. Na něj se v posledních měsících trochu pozapomnělo, ale byl pro Verstappenův triumf stejně důležitý jako populární šéf stáje Horner, stejně jako jezdec sám.

Miliony nových fandů formule 1, povětšinou těch, kteří objevili svět Grand prix až díky sérii Netflixu F1: Touha po vítězství, možná netuší, kdo onen postarší bezvlasý muž je a co pro Red Bull znamená. Respektive, co znamená pro historii celé formule 1. Newey je geniální konstruktér, nejúspěšnější stavitel vozů Grand prix. Tichý solitér, který odmítá moderní vymoženosti a za kreslicím prknem staví vozy, které dokážou konkurovat mamutímu technologickému oddělení Mercedesu. Ne snad, že by Red Bull patřil mezi šetřílky, ale se zázemím Mercedesu se rovnat nemůže.

Továrnu v Milton Keynes najdete na anglickém venkově kousek za Londýnem, mezi oplocenými loukami a pasoucími se stády dobytka, a rozhodně na vás nedělá dojem, že by zde mohly vznikat mistrovské monoposty. Na rozdíl od sídla McLarenu ve Wokingu nebo továrny Mercedesu o kousek dál v Brackley. Vždyť také předchozí zdejší obyvatelé, jimiž byly například stáje Arrows (v jehož barvách bodoval na přelomu tisíciletí Maxův táta Jos Verstappen) či Jaguar, na mistrovské vavříny rozhodně pomýšlet nemohli.

Jenže Neweyho génius dovezl ke čtyřem titulům jinak celkem nevýrazného pilota Sebastiana Vettela a letos, kdy v roli technického ředitele už na stavbu vozu jen dohlíží, Maxe Verstappena.

Jako konstruktér se poprvé prosadil v roce 1992, kdy jeho auto pomohlo dominovat Nigelu Mansellovi, s dalšími williamsy od něj vyhrávali Prost, Hill nebo Villeneuve a vymyslel i mistrovský mclaren Miky Häkkinena. K deseti titulům přidal letos dvaašedesátiletý bard jedenáctý. Možná nepostavil nejlepší monopost roku, ale ve spojení s Maxem Verstappenem takový byl. A možná není poslední.

Půjde Max Verstappen ve stopách Lewise Hamiltona? Jeho letošní soupeř mu může být vzorem. Divokost, hlad po vítězství, ostrá a vyčerpávající jízda za všech okolností... Ve 36 letech, po sedmi titulech. V tom je nepřekonatelný, zcela výjimečný a ojedinělý v celé sportovní historii. Nikdo, kdo vyhrával dlouhých patnáct let, si neudržel motivaci tak vysoko. Nikdo tolik nechtěl zas a znovu zdvihat nad hlavu pohár pro mistra světa. A není pravděpodobné, že by tak dlouho vydržel i Max Verstappen. „To je konečný úspěch. Ničeho většího se ve formuli 1 dosáhnout nedá,“ řekl po svém letošním premiérovém titulu. „Teď budu závodit dál, ale všechno další bude už jen bonus.“

Předurčen k závodění

Max byl jako malý klukem, který měl vždy vše. Táta s mámou mu dali nejlepší možné geny, k nim základy závodění a učili ho, jak se vypořádat se soupeři. Pro něj byla od dětství formule 1 samozřejmost, ne vysněná, zdánlivě nedostupná touha, jako pro Hamiltona.

Když je řeč o Verstappenově mámě, možná ona je tou zásadní ingrediencí, proč syn vládne instinkty hodnými divoké šelmy a reflexy pilota tryskových letadel. Proč je pro něj řízení monopostu ve třísetkilometrové rychlosti tím nejpřirozenějším pocitem. Synů bývalých závodníků je mnoho, ale kdy se dali dohromady pilot Grand prix a jedna z nejlepších automobilových závodnic světa, aby povili syna...

A je celkem zábavné, že tím formulová rodinka nekončí, naopak. Max Verstappen vyrůstal za zvuků závodních motorů a jinak by asi ani žít neuměl. S nikým „normálním“ by si možná ani nerozuměl. Jeho přítelkyní je totiž půvabná, sympatická, milá modelka a blogerka Kelly Piquet. Její táta Nelson se stal třikrát mistrem světa a brácha Nelson junior ve formuli 1 před časem také jezdil. Alespoň, že její máma je „jen“ modelka. Ale to stále není vše. Půvabná Kelly, která chodí s Maxem už přes rok, je o pár let starší a má dvouletou dcerku Penelope, kterou porodila bývalému pilotovi F1 Daniilu Kvjatovi.

Když se sejdou rodiny zamilované dvojice, bude to asi velká jízda. Nebo snad znáte jinou familii, kde se překřikuje u stolu hned pět pilotů formule 1?

Tu Max Verstappen nemá jako zaměstnání. Nebo koníček. On formulí 1 žije. A měl to také na cestě na motoristický everest trochu snazší než někteří jeho předchůdci.

Lewis Hamilton, syn nadšeného amatéra, dítě vyrůstající většinou bez mámy, kluk, pro něhož byl závodní kokpit jedinou cestou z bídy, by bez formule 1 byl pan nikdo. A ne sir Lewis Hamilton, jímž je dnes. Hned po prohraném titulovém závodu se totiž dočkal jedné z nejvyšších britských poct. Na hradu Windsor ho namísto churavé královny přijal princ Charles a pasoval ho na rytíře. Stejně jako se to povedlo Jackiemu Stewartovi nebo Franku Williamsovi, který nedávno odjel do nebe.

Takovým jménům je dnes Hamilton roven. Čekají ho ještě dva, možná tři roky závodění, a potom život bohatého důchodce, snad majitele extravagantní módní značky a příležitostného rapera. Bude hvězdou večírků celebrit, tváří hnutí proti útlaku a rasovým předsudkům a občas se předvede na okruhu, s krásnou zpěvačkou či modelkou po boku.

Pomohla mu proměna

Verstappen bude prozatím dál závodit. Coby ještě sebevědomější a silnější borec. Na začátku kariéry, od Velké ceny Austrálie 2015, kdy jako nejmladší jezdec v historii vstoupil v sedmnácti do formule 1, se mu říkalo „Crashtappen“. Nikoliv omylem. Vždy byl výjimečně rychlý, ale často riskoval přespříliš, bouračky byly jeho denním chlebem. Chyboval víc, než bylo zdrávo. Ale v tom nebyl jiný než Lewis Hamilton, který se o první titul v roce 2007 připravil sám hloupými chybami v posledních dvou závodech, před kterými vedl v šampionátu o 17 bodů.

A změnil se i jinak. První sezony působil jako zjevení, ne úplně v pozitivním slova smyslu. Oprsklý teenager nešel pro ostré slovo daleko, vysmíval se legendám i pravidlům a vyjít s ním nedokázal nikdo ze soupeřů. Jaký to rozdíl ve srovnání s letoškem, kdy místo chyb jiných řešil sám sebe, namísto konfliktů zůstával nad věcí a s úsměvem dokázal hodnotit i vlastní prohry. „Je to o jistotě, sebedůvěře v sebe sama a své schopnosti. V tom často v minulosti plaval. Ale dospěl,“ říká bývalý závodník a komentátor britské ITV Martin Brundle, který je mimochodem názoru, že jediným spravedlivým vyústěním letošní sezony snů by bylo, kdyby si Verstappen s Hamiltonem titul rozdělili.

Hamilton nemůže být nadčlověk a také on bude s věkem zpomalovat. Nic podobného zatím Verstappena nečeká a lze předpokládat, že v nejbližší budoucnosti bude ještě lepší než dnes. Porazit ho bude nesmírně těžké. Rodák z belgického Hasseltu má za sebou ve 24 letech 141 závodů Grand prix, tedy skoro třikrát tolik, co najezdil legendární pětinásobný šampion Juan Manuel Fangio za celou kariéru. Šedesátkrát vystoupal na stupně vítězů a jezdecky se přitom stále může zlepšovat. Jako pilot ještě nedosáhl svých plných možností.

„Viděli jsme to v posledních dvou kvalifikacích v Džiddě a v Abú Zabí. Obě kvalifikační kola byla o velký kus lepší, než teoreticky možnosti jeho auta dovolovaly. To dřív nedokázal. A proto si myslím, že jsme ještě neviděli Maxe Verstappena ve vrcholné formě, přijdou další vítězství,“ nechal se slyšet v BBC 78letý bývalý závodní jezdec a poradce týmu Red Bull Helmut Marko.

Verstappena poprvé potkal jako patnáctiletého, když sledoval závod formule 3. A hned v něm zanechal nezapomenutelné pocity. „Trochu pršelo, trať byla střídavě mokrá a suchá. Tedy nejtěžší podmínky. A on letěl, o kilometry ujel všem. Šel jsem mu popřát a nakonec jsme diskutovali asi dvě hodiny. Už tehdy přesně věděl, co chce, jak to chce udělat a kde jednou bude,“ vzpomínal Marko. Jak se ukázalo, instinkty ho neklamaly. „A to se nezměnilo: pokud bude chtít dál vyhrávat, bude to tak. Když bude chtít skončit, odejde.“