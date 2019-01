Koudelka zahájil Turné čtyř můstků 11. místem. V Oberstdorfu vyhrál favorit Kobajaši

Výsledky: 1. R. Kobajaši (Jap.) 282,3 b. (138,5+126,5 m), 2. Eisenbichler (Něm.) 281,9 (133+129), 3. Kraft (Rak.) 280,5 (131+134,5), 4. Stjernen (Nor.) 278,2 (132,5+131), 5. Kubacki 269,8 (128,5+133,5), 6. Žyla (oba Pol.) 268,3 (133+126,5), 7. Johansson (Nor.) 268,0 (129+125), 8. Stoch (Pol.) 267,6 (127+131), 9. Zajc (Slovin.) 266,0 (127+125,5), 10. Huber (Rak.) 265,2 (129+124), 11. Koudelka 264,4 (126+129), ...28. Polášek 210,8 (119+109), 46. Hlava 93,6 (109). Průběžné pořadí SP (po 8 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 656, 2. Žyla 485, 3. Stoch 397, 4. Geiger (Něm.) 349, 5. Forfang (Nor.) 327, 6. Leyhe (Něm.) 275, ...16. Koudelka 131, 30. Polášek 40, 42. Hlava 15, 57. Kožíšek 2.