Kralování Djokoviče ohrožují mladé pušky Zverev s Medvědev. Nepomáhá mu ani odpor proti povinnému očkování

V kolika letech získali deseti a více násobní šampioni první titul (věk dle ročníku, ne data narození):

Roger Federer (Švýcarsko): 22 let (Wimbledon 2003)

Rafael Nadal (Španělsko): 19 let (French Open 2008)

Novak Djokovič (Srbsko): 21 let (Australian Open 2008)

Pete Sampres (USA): 19 let (US Open 1990)

Roy Emerson (Austrálie): 25 let (Australian Open 1961)

Rod Laver (Austrálie): 22 let (Australian Open 1960)

Björn Borg (Švédsko): 18 let (French Open 1974)

Bill Tilden (USA): 27 let (Wimbledon 1920)



Pět tenistů, kteří za posledních patnáct let rozbili Velkou čtyřku Federer, Nadal, Djokovič, Murray:

Juan Martín Del Potro (Argentina): 21 let (US Open 2009, první a poslední)

Stan Wawrinka (Švýcarsko): 29 let (Australian Open 2014, slavil ještě dvakrát)

Marin Čilič (Chorvatsko): 26 let (US Open 2014, zatím první a poslední)

Dominic Thiem (Rakousko): 27 let (US Open 2020, zatím první a poslední)

Daniil Medveděv (Rusko): 25 let (US Open 2021, zatím první a poslední)