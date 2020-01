Krčmář dojel v Pokljuce patnáctý, potřetí v kariéře zvítězil Fillon Maillet

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 36:21,5 (1 trest. okruh), 2. Doll (Něm.) -10,0 (1), 3. J.T. Bö -10,3 (2), 4. Christiansen (oba Nor.) -10,6 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -10,8 (1), 6. Bjöntegaard -21,4 (2), 7. Dale (oba Nor.) -39,8 (2), 8. Eder (Rak.) -42,8 (0), 9. T. Bö (Nor.) -43,5 (2), 10. Hofer (It.) -1:05,4 (2), ...15. Krčmář (ČR) -1:25,2 (1).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 601, 2. Fillon Maillet 532, 3. J.T. Bö 482, 4. Desthieux (Fr.) 479, 5. T. Bö 461, 6. Loginov (Rus.) 436, ...22. Krčmář 194, 27. Moravec 142, 45. Štvrtecký 58, 68. Václavík 19, 72. Šlesingr 12, 75. Krupčík (všichni ČR) 7.