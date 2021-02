Krčmář si po nepovedené střelbě ve stíhačce na MS pohoršil, titul obhájil Francouz Jacquelin

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - stíhací závody: Muži (12,5 km): 1. Jacquelin (Fr.) 31:22,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -7,3 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -8,1 (2), 4. Fillon Maillet -32,5 (2), 5. Desthieux (oba Fr.) -41,9 (1), 6. Laegreid (Nor.) -57,9 (1), 7. Latypov (Rus.) -1:35,1 (2), 8. Pryma (Ukr.) -2:00,6 (3), 9. Eder (Rak.) -2:03,8 (1), 10. Rastorgujevs (Lot.) -2:12,1 (3), ...22. Krčmář -3:04,9 (5), 46. Moravec (oba ČR) -4:54,7 (4). Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 797 b., 2. Laegreid 719, 3. T. Bö 625, 4. Dale (oba Nor.) 618, 5. Fillon Maillet 587, 6. Jacquelin 587, ...24. Krčmář 218, 37. Moravec 117, 76. Krupčík 7, 77. Štvrtecký 6, 85. Žemlička (všichni ČR) 2.