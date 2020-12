Kvitová: Hrát bez diváků je hodně smutné. A Wimbledon? Srdcovka, která mi chyběla

PRAHA Dvakrát prestižní novinářskou anketu Sportovec roku ČR ovládla, letos se Petra Kvitová po pauze vrátila do elitní desítky, když nakonec obsadila pátou příčku. Přestože si tohoto ocenění váží, nejvíce je ráda za to, že vůbec mohla letos hrát. A také za to, že kvůli omezením způsobeným pandemií koronaviru bude moct celé svátky oslavit doma v okruhu nejbližších. A u oblíbených pohádek.

Letošní sportovní rok byl hodně zvláštní, souhlasíte?

Je pravda, že letošní ročník byl úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí. Nikdo dlouho nevěděl, kdy se zase budeme moct vrátit na kurty, kdy zase odehrajeme nějaký turnaj. Nakonec jsme toho zvládli docela hodně a pro mě byla sezona nakonec úspěšná. Takže toho si moc vážím a jsem hlavně ráda, že jsme vůbec mohli zase hrát zápasy, i když bez diváků, což je trochu smutné, alespoň za to jsme rádi.

Co vám od diváků chybí při zápasech nejvíce?

Je pravda, že oni fandí hlavně mimo výměny. Ale samozřejmě fandí, to vám chybí asi nejvíc, dodá vám to takový ten poslední adrenalin, který potřebujete k tomu nejlepšímu výkonu. To, že vás někdy zpraží, stejně jako to, že se vám třeba nehraje nejlépe, ale oni tam jsou pro vás a podpoří vás i v těch těžkých chvílích.

Jak moc vám letos chyběl Wimbledon?

Je to můj nejoblíbenější turnaj, co si budeme vykládat. (směje se) To, že ho zrušili a jako jediný z grandslamů se letos neodehrál, byla pro mě docela rána. Opravdu jsem z toho byla hodně smutná, a věřím, že příští rok už na něm budeme moct hrát. Budu se na to moc těšit, protože to bude vlastně po dvou letech. Wimbledon je opravdu moje srdcová záležitost.

Který turnaj byl za vás letos ten top?

Ten top byla pro mě Paříž, Roland Garros, kde jsem došla do semifinále. Dařilo se mi tam po hodně dlouhé době, bylo neuvěřitelné tam opět stát a bojovat o titul.

Říkala jste, že jste toho stihla odehrát hodně… Teď tady stojíme na Sportovci roku, což znamená, že jste mezi elitní desítkou. Kam letošní umístění řadíte?

Já myslím, že tahle anketa a ocenění je prestižní, i když se to někdy třeba úplně nezdá. Přeci jen jsme malinká zemička, ale úspěšných sportovců máme strašně moc. Stejně tak to bylo i v letošním roce a já jsem ráda, že jsem tady mohla být, převzít trofej a být v top desítce.

Máte už teď nějaký plán na příští sezonu, na rok 2021?

Nám se ty plány zatím pořád mění. Začátek roku je zatím docela nejistý, ale určitě tam nějaké turnaje budou a nepřijdeme ani o Australian Open, které se akorát o měsíc posunulo. Zatím to vypadá všechno docela dobře, akorát vrchol se teď trošku posunul. S tím se budu muset sžít a přizpůsobit tomu i přípravu.

Kde vás v letošním roce nejvíce otravovali s rouškami?

Mě určitě v Paříži, dokonce jsem z toho pak měla i takové pupínky na obličeji. (směje se) To nebylo nic z příjemného, protože jsem ji musela nosit všude. I po tréninku, když jsem byla zpocená jsem ji musela hned nandat, což není úplně nejhygieničtější, ale... když jsme je třeba chviličku neměli, tak nás hned přišel někdo upozornit.

Na co se teď nejvíce těšíte?

Já se nejvíce těším na to, že teď budu zase s rodinou po roce na Vánoce. Musím říct, že letos nikdo nevěděl, jak ty Vánoce budou probíhat. Já jsem doma ani neměla být, měla jsem být už dávno v Austrálii, takže o to si toho vážím více. Na poslední chvílí jsem dostala možnost, že tu zase mohu být s rodiči a s rodinou. Toho si hrozně vážím. Těším se na kapra, bramborový salát, cukroví, a hlavně na pohádky.

Po kolika letech budete doma na Vánoce?

Na Vánoce bývám skoro vždycky, kdežto na Silvestra ne.