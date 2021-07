Karolína Plíšková slaví ve Wimbledonu postup do čtvrtfinále. Na londýnské trávě si ho zahraje poprvé

Londýn Tenistka Karolína Plíšková postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Osmá nasazená porazila na londýnské trávě Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:2, 6:3.

O postup už hraje vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková. Na centrálním dvorci prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie první set 5:7. Osmifinále má před sebou i turnajová devatenáctka Karolína Muchová, která se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.



Plíšková zvládla zápas se Samsonovovou za hodinu a čtvrt. S Ruskou, která vyhrála deset zápasů na trávě v řadě, měla problém jen v úvodu. Po ztrátě servisu prohrávala 1:2, ale otočila na 6:2. I ve druhém setu šla rychle do vedení a i za pomoci deseti es zápas jistě dokončila.

Ve čtyřech zápasech neztratila Plíšková v turnaji ani set. Ve čtvrtfinále narazí na vítězku utkání mezi Madison Keysovou z USA a Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Při předešlých devíti startech v All England Clubu vypadla Plíšková poprvé v prvním kole, pak pětkrát ve druhém a následně dvakrát v osmifinále. Minimálně do čtvrtfinále nyní postoupila již na všech grandslamech, nejdále došla do finále US Open 2016.