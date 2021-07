Budu chtít vyhrát za každou cenu, šanci máme obě, říká před wimbledonským finále Plíšková

LONDÝN/PRAHA Karolína Plíšková podruhé v kariéře sahá po grandslamovém titulu. V sobotu od 15 hodin se ve finále Wimbledonu utká se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Onoho 10. září 2016 vedla v rozhodujícím třetím setu nad Němkou Angelique Kerberovou už 3:1, ovšem stejně jako v předchozích sadách se Karolína Plíšková nevyvarovala nevynucených chyb a své první grandslamové finále výsledkem 3:6, 6:4 a 4:6 nakonec ztratila.



„Odvedla jsem dobrou práci. bylo to moje první finále, měla jsem blízko k vítězství,“ povídala tehdy Plíšková po porážce. „Ale jsem na sebe pyšná. Kdyby mi někdo před dvěma týdny nabídl, že budu hrát finále, beru to.“



„Máš před sebou skvělou budoucnost,“ povzbudila ji šampionka Kerberová. „Budoucí vítězka grandslamu,“ napsala o Plíškové obdivně na Twitteru legendární Martina Navrátilová.

Ta českou tenistku pochválila i ve čtvrtek, kdy Plíšková v bitvě ostrých ranařek v semifinále Wimbledonu udolala Arynu Sabalenkovou z Běloruska 5:7, 6:4 a 6:4. „Tohle byl nejlepší zápas, který jsem od ní viděla,“ podotkla Navrátilová při komentování pro BBC.

Plíšková prošla do svého druhého grandslamového finále v 29 letech, v době, kdy už ji přes trvající příslušnost k tenisové elitě leckdo z bojů o největší trofeje odepisoval. „Už nebylo moc lidí, kteří by mi věřili. Určitě nějací jo, moje rodina, známí, kamarádi, Sascha (kouč Bajin) a můj tým, ale jinak moc ne. Tak nějak si říkali: Tak to už je konec. Já jsem si nikdy nemyslela, ani na vteřinu mě to nenapadlo, že je konec,“ řekla Plíšková po semifinálové výhře nad Sabalenkovou. „Pořád mám co nabídnout a můžu zahrát dobře. Tím, že jsem vydržela, i když na finále jsem čekala dlouho, vyplatilo se to – a jsem za to ráda.“

O slavný talíř zvaný Venus Rosewater a maximální peněžní prémii ve výši 1,7 milionu liber (v přepočtu téměř 50 milionů korun) se rodačka z Loun málem utkala právě s Kerberovou. Tu ale Ashleigh Bartyová porazila 6:3 a 7:6. Místo odvety tak Plíšková narazí na Australanku, jež vládne světovému žebříčku – se čtyřtýdenní pauzou – přes dva roky. „Nemůžu si přát nic lepšího. Chcete přece ve finále narazit na nejlepší hráčku. Nikoho jiného jsem si nepřála,“ věří si Plíšková. „Ona je v roli větší favoritky, než jsem já, ale samozřejmě budu chtít vyhrát za každou cenu. Šanci máme obě.“

„Nejdůležitější bude věřit vlastním zbraním, jít si pro výhru,“ přidal svůj pohled trenér Sascha Bajin. Šestatřicetiletý rodák ze Srbska s německým pasem býval sparingpartnerem nedávné hegemonky Sereny Williamsové a v roli kouče dovedl Naomi Ósakaovou k titulům na US Open a Australian Open. „Pochopitelně je hodně v sázce, roli budou hrát především nervy, ale nesmí myslet na chyby. Má skvělý servis a musí hrát agresivně,“ nabádá svou svěřenkyni.

Bartyová už jeden titul z turnajů „velké čtyřky“ má – před dvěma lety triumfovala na Roland Garros, když ve finále zdolala Markétu Vondroušovou. „Svou hrou vás donutí cítit se trochu ošklivě. Jejímu stylu se hodně těžko čelí. Na trávě zvlášť kvůli jejímu slajsu a dalším úderům,“ popsala Plíšková herní projev své sokyně, kterou ze sedmi duelů porazila dvakrát.

V samostatné historii Wimbledonu již dvě Češky vyhrály – dvakrát Petra Kvitová a jednou Jana Novotná. Zařadí se mezi ně dnes Karolína Plíšková?