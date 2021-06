Kvitová kvůli poraněnému kotníku odstoupila z Roland Garros

Praha Tenistka Petra Kvitová odstoupila z Roland Garros. Na sociálních sítích oznámila, že v neděli upadla a poranila si levý kotník. Na pařížském grandslamu skončila kvůli zranění předčasně podruhé za uplynulé tři roky.

„S velký zklamáním odstupuju z Roland Garros,“ uvedla Kvitová. Zranila se během nedělních pozápasových rozhovorů. „Spadla jsem a zranila si kotník. Po rentgenu a po dohodě s týmem jsem se rozhodla, že by nebylo moudré hrát. Je to velká smůla, ale budu silná a udělám vše, abych se co nejlépe připravila na travnatou sezonu,“ napsala.



Jedenáctá nasazená Kvitová odvrátila v neděli v prvním kole s kvalifikantkou Greete Minnenovou z Belgie mečbol a vyhrála ve třech setech. Ve druhém kole měla hrát ve středu s Ruskou Jelenou Vesninovou.