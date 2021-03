Kvitová slaví triumf, ovládla turnaj v Dauhá. Muguruzaové nedala žádnou šanci

Dauhá Tenistka Petra Kvitová podruhé v kariéře vyhrála turnaj v Dauhá. V dnešním finále si třicetiletá česká hráčka poradila 6:2 a 6:1 s Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska, kterou v utkání o titul porazila i při prvním triumfu v Kataru v roce 2018.

Kvitová nedala Muguruzaové šanci. V první sadě získala rozhodující brejk za stavu 2:3. Druhý set sice začala ztraceným servisem, poté ale sebrala soupeřce tři podání za sebou. Španělka odvrátila dva mečboly, ale při třetím Kvitová souboj dvojnásobných grandslamových šampionek po hodině a sedmi minutách ukončila.



„Začátek byl nahoru dolů, pak jsem jí vzala podání a byla jsem uvolněnější. Ve druhém to bylo jiné, rychle jsem přišla o podání a musela jsem se do toho co nejrychleji dostat. Brejk ve druhé hře byl nejspíš klíč, našla jsem rytmus, trefovala jsem míče do kurtu a dostávala jsem ji pod tlak,“ popsala Kvitová průběh.

Dvouhra - finále: Kvitová (4-ČR) - Muguruzaová (Šp.) 6:2, 6:1.

„Celkově jsem se tady v Dauhá cítila na kurtu dobře - ve výměnách od základní čáry, při returnu, prostě celkově,“ řekla svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka, který tentokrát zůstal doma a Kvitovou na turnaji doprovázela kamarádka Michaela.

Světová desítka Kvitová potvrdila, že se jí v Dauhá daří. Ve finále katarského turnaje si zahrála potřetí za sebou a získala druhý titul. „Cítím se tady trochu jako doma. Mám ráda kurt, vyhovuje mi jeho rychlost a lidé jsou tu velmi milí. Prostě mi to tady sedí,“ řekla při vyhlášení v rozhovoru na kurtu.

Před třemi lety porazila Muguruzaovou po boji ve třech setech. „Tehdy jsem jela z Fed Cupu a Petrohradu, semifinále a finále bylo neuvěřitelně těžké. Tohle bylo trochu jiné, řekla bych, ale unavená jsem. Podmínky byly hodně těžké, tehdy rozhodně tolik nefoukalo. Ale štěstí je pořád stejné,“ řekla Kvitová. Předloni v Dauhá nestartovala a loni ve finále podlehla Aryně Sabalenkové z Běloruska.

Připsala si už 28. titul v kariéře, čímž překonala bilanci Hany Mandlíkové. Z českých rodaček je před ní jen Martina Navrátilová s nedostižnými 167 tituly. Turnaj WTA vyhrála Kvitová poprvé od předloňského triumfu ve Stuttgartu.

Další může přidat příští týden. Opět z pozice turnajové čtyřky bude hrát v Dubaji. „Jedu tam, o tom žádná. Pojedu kamkoli! Tohle je další krok, pak jednoznačně Miami a rozhodně tam budu mít Wimbledon,“ řekla Kvitová.