Kvitová měla čtyři mečboly, přesto nepostoupila. Prokletá dvojchyba, začalo hrozně foukat, říká

New York Útrpný výraz v obličeji Petry Kvitové napovídal o ohromném napětí, které se rozhostilo v její mysli, když se chystala proměnit svůj čtvrtý mečbol. Předtím na Armstrong Stadium předvedla desítky vpravdě fantastických úderů. Jenže tíha okamžiku ji zavalila jako lavina. I proto, že jí zrovna nepřála matka příroda.

Chvílemi se zdálo, že Kvitová prostě MUSÍ partii se Shelby Rogersovou vyhrát. Že je jen otázkou, KDY se tak stane. Vždyť na vítězné údery rozdrtila Američanku 58:26. Celkem posbírala o 13 bodů víc (121:108). Ten poslední ovšem v osmifinále US Open získala kurážně vzdorující soupeřka a Kvitová po výsledku 6:7, 6:3, 6:7 v pondělí smutně opustí newyorskou tenisovou bublinu.

Zápas trval 159 minut. Kvitová za míčky nasprintovala 2 294 metrů. Osmatřicetkrát přiběhla k síti, kde s výtečnou úspěšností 71 % získala 27 bodů.

Rogersová, která se obdivuhodně zotavila po vážných potížích s kolenem, kladla statečný odpor. Po porážce ve 3. kole Roland Garros 2016 jí Kvitová podlehla i ve druhém vzájemném mači. “Šla jsem si pro vítězství, nehrála jsem nějak něžně. Bohužel jsem dala debla na mečbol,“ řekla ve videorozhovoru s českými reportéry.



Co se v tie breaku za stavu 6:5 přihodilo?

Přišlo mi, že začalo hrozně foukat a nejednou mi vítr vzal balon. Je to smůla a škoda. Porážka mě mrzí hodně moc a ještě dlouho bude. Ona hrála výborný zápas, já taky hrála dobře, bojovala jsem do posledního míče, bohužel to nevyšlo.

Vypadala jste před podáním trochu ztrápeně. Vnímala jste nepřízeň počasí?

Na mé straně zrovna foukalo docela dost, ale neměla jsem se tím nechat rozhodit. Mohla jsem zaservírovat jinak. Můžu si za to sama.

Nadějně vypadal ještě třetí mečbol, při němž jste šla dopředu, nemyslíte?

Spíš mě štve ten debl. Ale asi je to jedno, chyběl jeden balon. Ten náběh na síť byl dobrý, nechtěla jsem hrát po lajně, protože jsem se na tu variantu necítila. A ona to prostě vrátila dobře.

Neutěší vás ani skutečnost, že jste byla v mnoha částech utkání a ve většině statistik lepší?

Určitě dneska nebudu úplně veselá. Mohla jsem vyhrát. Teď už se nedá nic dělat. Zápas trval dlouho, byl kvalitní a těsný. Ale čísla radši studovat nebudu.

Zažila jste utkání, v němž vám ani 58 vítězných míčů nestačilo?

Potřebovala jsem jich 59, že? Ve finále na statistikách nezáleží, vyhrála ona a to se počítá. Tahaly jsme se do poslední chvíle, nechala jsem na kurtu všechno, na což můžu být hrdá. Snad se jednou budu cítit líp než teď.

Jak byste zhodnotila celé své americké dobrodružství?

Omlouvám se, že se mnou tentokrát není moc zábava. Hrozně těžko se mi teď hledají pozitiva. Odehrála jsem na US Open čtyři super zápasy. Jsem ráda, že se vůbec konalo. Že jsem tu mohla být. Že jsem se nezranila a hrála dobrý tenis. Jsem smutná z porážky, ale takový je tenis. Jsou i důležitější věci.

Co jste o sobě v New Yorku zjistila?

Že umím žít i v bublině. Když hrajete a vyhráváte, moc toho neřešíte. Jinou možnost jsem vlastně neměla. Mám skvělé kluky v týmu, takže o zábavu bylo postaráno, i když jsem zrovna nehrála. Nejhorší by bylo, kdyby někdo z nás onemocněl a my tady zůstali zavření. Ještě pořád jsme neodletěli, ale zatím je to dobré. Jsem ráda, že jsme všechno ve zdraví zvládli.

Začíná další část zvláštní sezony - na antuce, na níž máte potíže s paží. Jaké máte další plány?

Nevím, jestli poletím do Říma. Asi spíš ne. Není moc času na přípravu. Ještě se poradím s týmem. Musím potrénovat, příprava na antuku bude těžká. V Paříži chci nastoupit. Roland Garros není můj nejoblíbenější grandslam, na druhou stranu už jsem se na něm dostala do semifinále, takže snad na antuce umím zahrát.