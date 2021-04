LeBrone, zmlkni a raději dribluj. Rychle smazaný tweet slavného basketbalisty způsobil poprask

PRAHA Do nevídaných rozměrů se rozjela „kauza“ kolem smazaného příspěvku hvězdného amerického basketbalisty LeBrona Jamese na Twitteru.

Jeden z nejznámějších sportovců současnosti a bojovník za práva Afroameričanů často využívá sílu svého hlasu směrem k ovlivnění veřejného mínění, teď však se svým názorem tvrdě narazil.



Celý kolotoč odstartoval další z mnoha případů, kdy v USA zasahující policista usmrtil osobu tmavé pleti. Tentokrát šlo o případ z 20. dubna z Jamesova rodného státu Ohio.

Tamní strážce pořádku při zákroku zastřelil šestnáctiletou Ma’Khiu Bryantovou. Na to šestatřicetiletý hráč slavných LA Lakers, který má jen na Twitteru téměř 50 milionů sledujících, zareagoval příspěvkem s fotkou zasahujícího strážce zákona: „Teď jsi na řadě ty“ #odpovědnost.

Přesný smysl svého příspěvku nepřiblížil ani na následné dotazy novinářů, každopádně příspěvek o pár minut později ze svého účtu smazal.



Celkem pochopitelně si ale spousta jeho sledujících status uložila. Nejčastěji si ho dávala do souvislosti s ostře sledovanou kauzou kolem smrti Afroameričana George Floyda, z jehož vraždy byl v den smrti Bryantové uznán vinným policista Derek Chauvin.

Proti jeho činu se široká veřejnost ostře vymezila a loni na podzim se dokonce na několik dní přerušily největší zámořské profesionální soutěže.

Oba případy ale mají hodně rozdílné příběhy a není jasné, jestli James v době, kdy příspěvek na sociální sítě nahrál, viděl záběry z policejní kamery na místě události, kterou měl komentovat.

Na záběrech je totiž vidět, jak Bryantová nereaguje na opakované výzvy strážníka, aby si lehla na zem, a s nožem v ruce se následně vrhá na další mladou dívku. Až v tu chvíli přišly čtyři smrtící výstřely ze služební zbraně.

Na Jamese se tak okamžitě snesla vlna ostré kritiky.

Mezi ní se vyjímají slova exprezidenta Spojených států Donalda Trumpa, kterého čtyřnásobný vítěz NBA v minulosti opakovaně kritizoval, když ho mimo jiné nazval hlupákem. Asi nepřekvapí, že bývalý nejmocnější muž světa si odvetu náležitě „užil“.

„LeBron James by se měl soustředit na basketbal, a ne vést NBA, která právě zaznamenala zdaleka nejnižší čísla sledovanosti ve své dlouhé historii, k destrukci. Jeho rasistické výkřiky jsou rozvratné, odporné, urážlivé a ponižující. Může být skvělý basketbalista, ale nedělá nic pro to, aby spojoval naši zemi,“ napsal v prohlášení na cizím twitterovém účtu. Ten jeho byl loni krátce po volbách, které prohrál s Joem Bidenem, kontroverzně smazán.

Rozzlobená reakce přišla také ze strany policejních orgánů. Ochránci zákona totiž čelí kvůli událostem poslední doby obrovskému tlaku ze strany veřejnosti. Jamesova slova jeho snížení rozhodně nepomohla. Spíše naopak.

„Tohle je ostudné a extrémně lehkomyslné. Ten strážník zachránil život mladé dívky. Žádná míra manipulace na tom nic nezmění. S jeho možnostmi a vlivem by se měl (James) předtím, než něco napíše, sám s událostí seznámit. Upřímně, má povinnost to udělat,“ napsala například největší policejní unie v USA Fraternal Order of Police.

Sám James na otázky týkající se tohoto tématu odmítl odpovídat, zareagoval pouze znovu na svém Twitteru.

„Nenávist neprospívá mně ani nikomu jinému. Získání všech faktů však ano. Můj vztek z toho, co se té mladé dívce stalo, stále přetrvává. Tweet jsem smazal, protože je používán k dalšímu šíření nenávisti. Není to o jednom policistovi. Je to o celém systému. Vždycky používají naše slova, aby vytvořili ještě více rasismu. Zoufale toužím po větší ODPOVĚDNOSTI,“ napsal a de facto dal najevo, že domněnky většiny byly správné.

Také proto se situace příliš nezklidnila, naopak.

Z řad veřejnosti nejvíc vyčnívá reakce od Jana Linnermana, majitele řetězce restaurací s názvem Linnie’s Pub.

„Pokud se chcete dívat na NBA, nechoďte do Linnie’s Pub. Nebudeme dávat basketbal, dokud nebude LeBron James vyloučen z NBA,“ napsal Linnerman na svou facebookovou stránku.

„LeBron by se měl soustředit hlavně na basketbal. Na jeho názoru na takové věci vůbec nezáleží,“ doplnil později své vyjádření pro server MSN.com.

Jeho názor se shoduje například i s tím dalšího slavného sportovce, švédského fotbalisty Zlatana Ibrahimoviče.

Útočník AC Milán se nedávno opřel do Jamese právě za jeho politické postoje. Podobně reagovala před dvěma lety americká novinářka Laura Ingrahamová, podle které by měl LeBron „zmlknout a radši driblovat“.

James se proti podobným reakcím vyhrazuje, Linnermanovi naposledy s několika smajlíky vzkázal, že se zrovna dnes chystal dorazit na pivo a na zápas.

V minulosti má James za sebou několik úspěšných nebasketbalových projektů včetně otevření základní školy v Ohiu a v rozhovorech při podobných příležitostech zdůrazňuje, že se ke společenským a politickým tématům bude vyjadřovat i nadále.

Nyní má navíc na sociální sítě více času, zotavuje se totiž ze zranění kotníku, které utrpěl na konci března. Podle posledních příspěvků se ale blíží jeho návrat, který je pro Lakers nutný, pokud chtějí usilovat o obhajobu šampionské trofeje.

A kdo ví, třeba poté ubude i jeho politických komentářů...