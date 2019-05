Letecký byznys je nejtěžší práce na světě, říkával Lauda, když F1 vyměnil za podnikání

PRAHA Řízení rychlých strojů bylo pilotu formule 1 Nikimu Laudovi souzeno nejen na automobilových okruzích. To ho nejprve přivedlo k získání pilotní licence, létal už od roku 1973, a v roce 1979, kdy poprvé ukončil závodní kariéru, založil leteckou společnost Lauda Air. Z jezdce F1 se tak rázem stal letecký podnikatel.

Ostatně Lauda je dodnes považován za historicky jednu z nejvlivnějších osobností rakouského letectví.



Mezi první letadla jeho společnosti patřily turbovrtulové Fokkery F-27, kterými přepravoval cestující po Rakousku i na další evropská letiště. V těchto strojích pak slavný závodník často seděl dokonce jako jeden z pilotů.

Problémem však bylo, že se mu nedařilo dostat společnost do zisku. „Provozovat aerolinky je nejtěžší práce na světě,“ nechal se v roce 2009 slyšet v rozhovoru pro Flight Daily News Lauda. „V letectví totiž nikdy nevyděláte velké peníze.“

Skutečně komerčně začaly jeho aerolinky působit v polovině 80. let a zaměřovaly se na charterové lety. V roce 1986 se do jeho flotily dostal první Boeing 737, čímž začal éru přepravování turistů do nových dovolenkových destinací. Společnost tak mohla expandovat do Austrálie či Asie.

Tragédie v Thajsku

Velkou ranou pro jeho aerolinky byl osudný let Lauda Air 004 26. května 1991. Piloti Boeingu 767-3Z9ER, pojmenovaného „Wolfgang Amadeus Mozart“, z Bangkoku do Vídně si krátce po vzletu všimli, že jeden motorů nefunguje, jak má. Nehodě však již zabránit nedokázali. Následoval nekontrolovatelný pád z výšky 1200 metrů do thajské džungle. Všech 213 pasažérů a 10 členů posádky na palubě zahynulo. Podle vyšetřování nešlo o chybu letecké společnosti, ale o závadu motoru.

Koncem 90. let přišly na Laudovy aerolinky finanční těžkosti. V roce 1997 v nich získal minoritní podíl jejich dlouhodobý rival Austrian Airlines, který je v roce 2000 kompletně ovládl.

Nakonec pod křídly Ryanairu

S letectvím ale legendární závodník neskončil. Ostatně jeho celoživotním heslem bylo „Vzdát se je něco, co Lauda nikdy nedělá“. Už v roce 2003 koupil společnost Aero Lloyd Austria, na jejíchž základech vybudoval nového nízkonákladového přepravce, který opět nesl v názvu jeho jméno – Niki.

V roce 2004 uzavřel partnerství s nízkonákladovými Air Berlin, které o sedm let později převzaly aerolinky Niki úplně. V roce 2017 však Air Berlin zbankrotoval a poté, co evropské úřady zhatily jejich převzetí společností Lufthansa, zanikla i společnost Niki. Lauda ihned poté oznámil zájem o koupi jejího jména.

Podle konkurzního řízení měla majetek Niki získat britská skupina International Airlines Group. Insolvenční správce však v lednu 2018 překvapivě oznámil, že vítězem transparentního nabídkového řízení se stala společnost Laudamotion Nikiho Laudy a nízkonákladového přepravce Ryanair. Za firmu, kterou před lety založil, nabídl trojnásobný mistr světa F1 30,3 milionu eur a dalších 16,5 milionu eur na posílení likvidity.

Lauda se však postupně i z těchto aerolinek stáhl. Stoprocentním vlastníkem Laudamotion se Ryanair stal letos v lednu. V březnu pak přišlo oznámení, že se z názvu vypustí část „motion“ a ponesou jen název Lauda.