Letošní Giro chystá těžké horské etapy pro vrchaře a bájný Monte Zoncolan, časovkáře čeká pouze 38 kilometrů

Turín Více než 47 tisíc nastoupených metrů, šest horských dojezdů a jen 38 časovkářských kilometrů. Taková bude trasa letošního, už 104. Gira d´Italia. Bude měřit celkem 3 450 kilometrů a nabídne tradičně spoustu hor. Taky štěrkové cesty známé z klasiky Strade-Bianche nebo bájný Monte Zoncolan. A všechno to orámují dvě individuální časovky. Jednou z nich celý závod začne, tou druhou pak skončí.

Za normálních okolností by už fanoušci dávno nad trasou letošního Gira debatovali. Sportovní ředitelé by měli jasno, koho ze svých cyklistů na první Grand Tour sezony pošlou. A i závodníci už by věděli, jestli je pro ně výhodnější jet Giro, Tour, nebo Vueltu.

Doba covidová ale všechno mění. A tak se i prezentace Gira, která v normálních časech bývá na podzim, přesunula až na začátek letošního roku.

„Pořád se s tím učíme žít, pořád musíme improvizovat. S tím souvisí i datum prezentace, které se muselo posunout,“ líčí ředitel Gira Mauro Vegni.

Co už se vědělo?



Že úvodní tři etapy se odehrají v regionu Piedmont blízko Turína. Právě v něm celou Grand Tour zahájí 8. května devítikilometrová časovka, která by měla znovu svědčit mistrovi světa Filippu Gannovi, který by se rád po roce znovu oblékl do růžového dresu.

Bude to po znovu po 10 letech, co Giro odstartuje právě z Turína.

❗Giro d’Italia 2021 08-30/05❗ Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: 8/05 Stage 1 Torino ➡ Torino Tissot ITT, 9.0 km 9/05 Stage 2 Stupinigi ➡ Novara, 173 km 10/05 Stage 3 Biella ➡ Canale, 187 km pic.twitter.com/WaO5ZXO5kn — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

Následovat bude jedna vyloženě rovinatá etapa do Novary a druhá lehce kopcovitá do Canale. A co bude dál? Na to fanoušci celých 20 dní čekali.



Nyní se dočkali a podle prvních reakcí byli nadšeni.

Na cyklisty čeká celkem 6 etap pro sprintery. Aby ale rychlíci dojeli až do cílového Milána, budou muset dřít.

Kromě ultraprudkého Zoncolanu ve druhém týdnu na závodníky čeká třeba i královská 212 kilometrů dlouhá etapa v Dolomitech přes Passo Fedaiu, Passo Pordoi a Passo Giau. Celkové převýšení? Víc než 5700 metrů!

Do toho další ne tak známé horské dojezdy jako Sega di Ala, Alpe di Mera, Valle Spluga. K tomu dvě individuální časovky, žádná týmová ani horská, 34 kilometrů po prašných cestách známých z klasiky Strade Bianche…

Hodně barvité menu.

První týden

Startem z regionu Piedmont Giro oslaví 160. výroční sjednocení Itálie.

Po úvodních třech etapách zamíří peloton jižně do Sestola, kde v Apeninách přijdou první větší kopce. Před pěti lety na stejném místě triumfoval Giulio Ciccone.

Pátá etapa bude vyloženě sprinterská, prakticky celá se pojede po pobřeží Jaderského moře.

Discover the #Giro 2021: Stage 4 Piacenza-Sestola | Stage 5 Modena-Cattolica | Stage 6 Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) | Stage 7 Notaresco-Termoli | Foggia-Guardia Sanframondi | Stage 9 Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) | Stage 10 L'Aquila-Foligno pic.twitter.com/wa1YEaHsrU — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

To šestý den závodu přijde první opravdová zkouška s více než 3 tisíci nastoupenými metry. Do cíle se budou muset závodníci šplhat dlouhých 17 kilometrů, než vyjedou na San Giacomo.



Tady přijde první bitva velkých favoritů.

Následovat bude další rovina a v osmé etapě se Giro vrátí do kopců s cílem na vrcholu Guardia Sanframondi. Úvodní kopcovitý blok pak bude pokračovat i v deváté etapě s cílem v lyžařském středisku Campo Felice, kde poslední dva kilometry vedou po prašné cestě.

První týden poté skončí hromadným dojezdem do Foligna.

Pocta Dantemu i Zoncolan

Po úvodním volném dni se cyklisté přesunou do jarních klasik. Pojedou toskánským krajem vína i po tradičních bílých štěrkových cestách známých ze Strade Bianche.

Když naposledy Giro navštívilo cílové Montalcino, jelo se ne po prašných cestách, ale po blátě. Vyhrál tehdy v duhovém dresu jedoucí Cadel Evans.

Dvanáctá kopcovitá etapa ze Sieny do Bagno di Romana oslaví i Gina Bartaliho, protože se bude projíždět jeho rodnou vesnicí Ponte a Ema.

A vzpomínat se bude dál.

Třeba na Dante Alighieriho, jehož uctí třináctá etapa z Ravenny, kde slavný básník před 700 lety zemřel do Verony.

Poezie to pro některé nebude hned následující den.

To totiž přijde na řadu první pětihvězdičková etapa ročníku s cílem na proslulém Monte Zoncolanu. Byť tentokrát se na vrchol pojede z druhé strany. To ale bájnému finiši pranic z jeho náročnosti neubírá.

Stále to bude 14 krutých kilometrů s průměrem 8,5 procenta, poslední dva kilometry pak mají průměr 13 procent. Z této strany se na Zoncolan stoupalo jen jednou, v roce 2003 triumfoval Gilberto Simoni.

Následuje lehký oddych a návštěva Slovinska v etapě z Grady do Gorizie, než přijde další pětihvězdičková etapa.

Královská celého ročníku.

Bude mít 214 kilometrů a ze Sacile se vydá přes La Crosettu do srdce Dolomit. Cyklisté budou muset zdolat Passo Fedaia, Passo Pordoi (nejvyšší bod ročníku), kruté Passo Giau s průměrem 9,3 procenta na 10 kilometrech, než sjedou do cílové Cortiny d´Ampezzo.

Dějiště letošního mistrovství světa v alpském lyžování a pořadatele olympijských her 2026.

Ne příliš známé vrcholy

Po druhém volném dni bude do konce závodu zbývat pouhých pět etap.

Ta úvodní, sedmnáctá, bude hned čtyřhvězdičková. Neustále nahoru a dolů přes Passo di San Valentino až na ne příliš známý vrchol Sega di Ala. I ten je ale náročný, úvodní polovina má průměr 10 procent, závěrečné dva kilometry pak 12 procent.

Transferová 228 kilometrů dlouhá etapa do Stradelly by měla vyhovovat sprinterům.

Ale ti si oddychnou jen na chvíli.

Discover the final stages of the #Giro 2021: Stage 17 Canazei ➡ Sega di Ala | Stage 18 Rovereto ➡ Stradella ! Stage 19 Abbiategrasso ➡ Alpe Di Mera (Valsesia) | Stage 20 Verbania ➡ Valle Spluga-Alpe Motta | Stage 21 Senago ➡ Milano Tissot ITT. pic.twitter.com/jfTliLqfL7 — Giro d'Italia (@giroditalia) February 24, 2021

V devatenácté etapě číhá vrchol Mottarone, než peloton vjede do Alp k dalšímu horskému finiši na Alpe di Mera.



Předposlední etapa bude poslední pětihvězdičkovou zkouškou.

Z rodiště Filippa Ganny, tedy z Verbanie, zamíří peloton dlouhým alpským údolím až k Passo di San Bernardino, poté zdolá i Passo dello Spluga. Cíl bude na vrcholu Madesimo.

Závěrečnou etapou bude tradičně 29kilometrová časovka do Milána, kde ve stínu milánského Duoma bude dekorován král 104. ročníku.