Letošní US Open nabízí Plíškové šanci na zisk prvního grandslamu, favoritem mužů je Djokovič

New York Nezvyklé ve všech směrech bude letošní tenisové US Open. První grandslam po koronavirové pauze bude výrazně ovlivněn přísnými bezpečnostními opatřeními právě proti šíření nemoci covid-19. Bude se především hrát bez fanoušků a chybět budou některé hvězdy, mimo jiné do New Yorku nepřijeli obhájci titulů Španěl Rafael Nadal a Bianca Andreescuová z Kanady.

Ve dvouhře žen chybí šest z osmi nejlepších hráček žebříčku včetně jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie a dvojky Simony Halepové z Rumunska. Nejvýše nasazenou tenistkou je proto Karolína Plíšková. Pozici turnajové jedničky už si vyzkoušela na US Open před třemi lety a nyní může zkusit zaútočit na premiérový titul. Muchová začne na US Open s Venus Williamsovou, Kvitovou čeká Beguová Podle Martiny Navrátilové omluvenky triumf nesníží. „Nebude u něj hvězdička. Letošek je samozřejmě zcela výjimečný, ale je to pro všechny stejné a uvidíme, kdo se s tím nejlépe vypořádá,“ řekla osmnáctinásobná grandslamová vítězka. K favoritkám vedle Plíškové patří především Japonka Naomi Ósakaová, vítězka turnaje z roku 2018. Další pokus o zisk čtyřiadvacátého grandslamového titulu má Serena Williamsová, šestinásobná vítězka US Open a loňská finalistka. „Má šanci, ale nebude mít v zádech energii z fanoušků, kterou měla loni,“ řekla Navrátilová. Prosadit se na americkém betonu by mohla i další z Češek Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu hraje třinácté US Open a nejdále se v newyorkském vedru a dusnu, které ji často brzdí, dostala dvakrát do čtvrtfinále.

Za favoritky jsou považovány i Běloruska Aryna Sabalenková, Britka Johanna Kontaová i vítězka Roland Garros i Wimbledonu Španělka Garbiňe Muguruzaová. Kvůli obavám z koronaviru chybí v pavouku dvě přední české hráčky, světová dvojka ve čtyřhře Barbora Strýcová a deblová osmička Barbora Krejčíková. Mezi muži chybí Nadal a také Švýcar Roger Federer, který ukončil předčasně sezonu. Zdá se tak, že Djokovič, jenž letos neprohrál zápas, nebude mít konkurenci. „Bude divné, když budou oba chybět, protože jsou to legendy. Ale jinak už chybí jenom Stan Wawrinka, jinak tady jsou všichni a bylo by neuctivé k ostatním hráčům tvrdit, že bez Rafy a Rogera mají větší šanci,“ řekl Djokovič. Srba se pokusí zastavit Rakušan Dominic Thiem, Němec Alexander Zverev, Rus Daniil Medveděv či Řek Stefanos Tsitsipas. „Vyhrát může každý, zvlášť teď, když jsme měli všichni tu šestiměsíční nezvyklou pauzu,“ podotkl Djokovič. Hrát se začne v pondělí. Dotaci pořadatelé snížili kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru na 53,4 milionu dolarů (asi 1,18 miliardy korun), což je o téměř čtyři miliony méně než loni. Vítězové si odnesou rovné tři miliony dolarů (zhruba 66 milionů korun) a oproti loňsku si pohorší o 850 tisíc.