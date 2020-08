České hvězdy se chystají na netradiční US Open. Kvitová ladila pohodu u řízků a svíčkové

New York/Praha Letošní US Open představuje velkou neznámou. Světový tenis se po několikaměsíčním spánku zaviněném koronavirovou pandemií probouzí k životu, ale všemožné restrikce jeho návrat komplikují. V New Yorku se bude hrát bez diváků, účastníky čeká striktní dodržování pravidel.

Tenisté nesměli během úvodních čtyřiadvaceti hodin po příletu opustit hotelový pokoj, vysvobodil je až negativní test na koronavirus. Po areálu se bude pohybovat čtyřicítka pořadatelů a dohlížet na nošení roušek či dodržování rozestupů. Zároveň dojde ke snížení kapacity jídelny a šaten, které jsou přístupné pouze hráčům, nikoliv trenérům.

Právě kvůli netradičním opatřením a strachu z nákazy na výjimečně druhý grandslam této podivné sezony neodcestovala řada hvězd. V mužském pavouku schází Rafael Nadal i Roger Federer, ženského turnaje se nezúčastní třeba světová jednička Ashleigh Bartyová nebo Simona Halepová.

Největší česká želízka ale ode dneška vyráží do boje. „Ze začátku jsem omluvenku zvažovala, ale už jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat a vymýšlet. Jednou bych si to mohla vyčítat,“ popsala své rozhodnutí Petra Kvitová. Musím si sama nosit ručníky, to není fér, křičela Serena Williamsová na rozhodčí kvůli pomalému podání Zatímco rodačce z Bílovce se na US Open příliš nedaří, její kolegyně Karolína Plíšková si ve Flushing Meadows zahrála své jediné grandslamové finále.V roce 2016 jí vysněný titul vyfoukla Němka Angelique Kerberová, letos vstupuje Plíšková do turnaje z pozice nasazené jedničky. Z netradičních podmínek si ale těžkou hlavu nedělá: „Budu mít svůj klid. Nevadí mi trávit veškerý čas na pokoji, s životem v bublině nemám problém.“ Kvitová do New Yorku dorazila vybavená knihami, její plány na volné dny zahrnují i sledování filmů a seriálů. Během víkendu udělala třicetileté tenistce velkou radost dovážka tradičních pokrmů z našich končin. „Když do bubliny dorazí české jídlo, očekávejte šťastnou Petru,“ napsala dvojnásobná šampionka z Wimbledonu na instagramový profil k fotce s plnými talíři řízků, bramborového salátu a svíčkové. petra.kvitova oblíbit sdílet odpovědět uložit Třeba bude domácí kuchyně tím, co Kvitovou v nadcházejících dvou týdnech povzbudí. Loni opustila americký grandslam už po 2. kole, podle představ jí nevyšla ani generálka na tento ročník. Na Western & Southern Open, které se z bezpečnostních důvodů místo Cincinnati konalo v New Yorku, hned v 1. kole podlehla krajance Marii Bouzkové. Překvapivý konec potkal také Plíškovou, nad jejíž síly byla Veronika Kuděrmětovová. „Kurty jsou tu letos nejrychlejší, co pamatuju. Dobře servíruju, zápasy nebudou o dlouhých výměnách, což by mohla být moje výhoda. Ale ještě potřebuji čas, musím si zvyknout,“ nepanikařila po brzké porážce světová trojka, která do turnaje vstoupí utkáním na centrálním dvorci proti Rusce Anhelině Kalininové.

Obě tenistky se potkají poprvé, naopak Kvitová svou soupeřku, Irinu Beguovou z Rumunska, porazila už čtyřikrát. České barvy budou ve dvouhře hájit také Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, již zmíněná Bouzková, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a mezi muži Jiří Veselý. Kdo z nich se na US Open dostane nejdál?