Tenistky Martincová i Bouzková na US Open vypadly v prvním kole

New York Tenistky Tereza Martincová a Marie Bouzková na grandslamovém US Open vypadly v prvním kole. Obě shodně získaly první set, ale zápasy nakonec ztratily. Martincová podlehla turnajové osmičce Petře Martičové z Chorvatska 7:5, 2:6 a 4:6 a Bouzková domácí Jessice Pegulaové 6:3, 2:6 a 6:7 v utkání, které skončilo čtvrt hodiny po půlnoci newyorkského času.

Do druhého kola v pondělí postoupily turnajová jednička Karolína Plíšková, nasazená šestka Petra Kvitová i dvanáctka Markéta Vondroušová.



Martincová (136. WTA) vedla ve třetí sadě nad Martičovou 3:1 a měla dva brejkboly na 4:2. Šanci neproměnila a prohrála po dvou a půl hodinovém boji. „Měla bych mít radost, že to bylo těsný, ale extrémně to mrzí, protože jsem na kurtu cítila, že na to mám. Vytáhla to nejlepší, co mohla. Fakt mě to mrzí,“ řekla Martincová.

Ani na čtvrtý pokus se nedočkala výhry v hlavní soutěži na grandslamu. Třikrát prohrála v 1. kole na US Open a jednou ve Wimbledonu. „Zase smolný los, dostanu se do hlavní soutěže a losy ke mně nejsou shovívavé,“ řekla Martincová.

Do turnaje se dostala až jako náhradnice za tenistky, které kvůli obavám z koronaviru nepřijely. Do New York letěla na jeden zápas. „Když mám šanci si zahrát, tak to beru. Turnaj se koná a já jsem typ, že určitě hrát budu. Když mám šanci, tak se jí chci chopit a využít, ale bohužel,“ řekla s tím, že se hned vrací domů.

Někdejší vítězka juniorky US Open Bouzková, která minulý týden na turnaji v New Yorku porazila Kvitovou, bojovala s Pegulaovou v dlouhých výměnách od základní čáry dvě hodiny a osmačtyřicet minut. Sice soupeřce vzala šestkrát servis, ale měla celkem osmnáct brejkbolů a ve třetí sadě proměnila jen jeden ze šesti.

V rozhodujícím tie-breaku Bouzková po chybách prohrávala 1:6, dva mečboly ještě při svém podání odvrátila, ale při třetím poslala bekhend vedle postranní čáry. Na US Open tak prohrála v hlavní soutěži žen i potřetí v kariéře.

Vstup do turnaje zvládl nejvýše nasazený Novak Djokovič ze Srbska. Turnajová čtyřka Naomi Ósakaová potřebovala tři sety, aby porazila japonskou krajanku Misaki Doiovou. Někdejší světová jednička ale hrála bez známek problémů se stehenním svalem, kvůli kterým o víkendu nenastoupila do finále turnaje v New Yorku.