Musím si sama nosit ručníky, to není fér, křičela Serena Williamsová na rozhodčí kvůli pomalému podání

New York Serena Williamsová v generálce na US Open na turnaji v Cincinnati neuspěla a vypadla už v osmifinále s Marii Sakkariovou z Řecka. Kromě hrozivé koncovky druhého setu, kdy nepodávala na vítězství, předvedla i další výpad vůči rozhodčí.

Osmatřicetiletá Williamsová sice ve druhém setu otočila ztrátu 1:3 a dokonce poté podávala na vítězství, ale Sakkariová ji k mečbolu nepustila. Sadu získala 7:5 v tie-breaku a v rozhodujícím setu už nedala třiadvacetinásobné grandslamové šampionce šanci. Na rozhodující bod se však nadřela, když proměnila až osmý mečbol.

Hvězdnou Američanka předvedla i slovní výměnu s umpirovou rozhodčí Aurelií Tourteovou. Williamsová totiž nedodržela čas vymezený pro přípravu na zahájení hry, na což jí Tourteová upozornila.

„Příště mi řekni, než mi dáš varování. Obvykle jsem velmi rychlá hráčka. Chci říct, musím si sama nosit ručníky. To není fér,“ vrátila se po dalším gamu k celé situaci Williamsová.

Hráčky si totiž na celém turnaji kvůli koronavirovým opatřením musí ručníky nosit samy.



„Měla bys mi říct příště bokem, že musím hrát rychleji. Věř mi, já budu, ani jsi mě nevarovala,“ pokračovala bývalá světová jednička, jež bude ve Flushing Meadows usilovat o 24. grandslamový triumf, kterým by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové.

Třetí set už Američanka jen odchodila a těsně se vyhnula kanáru.

„Takový zápas jsem měla v pohodě vyhrát. Bylo to těžké, ale měla jsem na to dost šancí a musím přijít na to, jak zase takové zápasy vyhrávat,“ řekla po utkání Williamsová. „Můžu si za to sama. Bylo to jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu. A přesně takhle jsem dneska hrála. Musím tomu klukovi dát kopačky,“ doplnila.