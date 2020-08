Williamsová po brzkém vyřazení: Můžu si za to sama. Musím přijít na to, jak takové zápasy vyhrávat

New York Bývalá světová jednička Serena Williamsová vypadla v New Yorku ve třetím kole. Dvojnásobná vítězka turnaje podlehla 7:5, 6:7 a 1:6 Marii Sakkariové z Řecka. Mezi muži skončil Brit Andy Murray, naopak první tenista světa Novak Djokovič bez problémů prošel do čtvrtfinále.

Osmatřicetiletá Williamsová sice ve druhém setu otočila ztrátu 1:3 a dokonce poté podávala na vítězství, ale Sakkariová ji k mečbolu nepustila. Sadu získala 7:5 v tie-breaku a v rozhodujícím setu už nedala třiadvacetinásobné grandslamové šampionce šanci. Na rozhodující bod se však nadřela, když proměnila až osmý mečbol. Konec zhrzeným sázkařům? Tenisoví analytici vyvíjí aplikaci, která má anonymní agresory identifikovat „Necítila jsem se dobře a hrála jsem špatně, takže jsem věděla, že to nebude pohledný zápas, ale z výsledku mám obrovskou radost. Stejně jako pro mnoho dalších je pro mě Serena vzor,“ řekla Sakkariová, kterou v dalším kole čeká Britka Johanna Kontaová. „Takový zápas jsem měla v pohodě vyhrát. Bylo to těžké, ale měla jsem na to dost šancí a musím přijít na to, jak zase takové zápasy vyhrávat,“ přidala Williamsová. „Můžu si za to sama. Bylo to jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu. A přesně takhle jsem dneska hrála. Musím tomu klukovi dát kopačky,“ přidala. Mezi muži ve třetím kole skončil Andy Murray, který podlehl dvakrát 2:6 Milosi Raonicovi z Kanady. „Tohle byla opravdu bída. Mám na sebe mnohem větší nároky, tohle prostě nestačí,“ řekl dvojnásobný vítěz turnaje, který se vrací po dvou loňských operacích kyčle.

Bez problémů do čtvrtfinále prošel Djokovič, který si poradil 6:2 a 6:4 s domácím Tennysem Sandgrenem. „Krk už mě skoro nebolí, cítím se dobře a na mojí hře je to znát,“ řekl Djokovič. Předloňského vítěze čeká v boji o semifinále Jan-Lennard Struff z Německa, kterého dosud porazil ve všech třech zápasech.