Ósakaová po hrozbě odstoupení prošla v New Yorku do finále, postoupil i Djokovič

NEW YORK Japonská tenistka Naomi Ósakaová, jež původně chtěla na protest proti policejnímu násilí odstoupit z turnaje v New Yorku, si v generálce na US Open zahraje finále. V dnešním semifinále porazila nasazená čtyřka 6:2, 7:6 Elise Mertensovou z Belgie. O první letošní titul se Ósakaová střetne s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska, jež zdolala 4:6, 6:4, 6:1 Britku Johannu Kontaovou.

První finále čtyřhry s novou partnerkou Demi Schuursovou z Nizozemska si zahraje Květa Peschkeová, poté co v dnešním semifinále porazily 6:2, 6:1 česko-slovinský pár Lucie Hradecká, Andreja Klepačová. Pětačtyřicetiletá Peschkeová bude v sobotu usilovat o 35. deblový titul v kariéře.

KOMENTÁŘ: Chaos kolem boje proti rasismu. Otočka hrdé černé ženy Ósakaové budiž důkazem Světová jednička Srb Novak Djokovič otočil semifinále se Španělem Robertem Bautistou a vítězstvím 4:6, 6:4, 7:6 udržel letošní neporazitelnost. Ve třetím setu Djokovič vedl už 5:2, ale pak dvakrát ztratil podání a vybojoval alespoň tie-break. V něm nepovolil soupeři ani bod. Ve finále turnaje, který obvykle hostí Cincinnati, je Djokovič posedmé. Vyhrál jen předloni. Jeho posledním soupeřem bude Kanaďan Milos Raonic, který postoupil do finále turnaje série Masters poprvé od roku 2016. V semifinále zdolal 7:6, 6:3 čtvrtého nasazeného Řeka Stefanose Tsitispase, jenž dosud na turnaji neztratil ani jednou podání. Semifinále se mělo hrát už ve čtvrtek a Ósakaová k němu původně nechtěla nastoupit. Dvojnásobná grandslamová vítězka, jež je japonsko-haitského původu, se chtěla připojit k protestu velké části sportovců ze severoamerických soutěží proti rasové nerovnosti. Vyvolal ho nedělní incident, při kterém policie ve městě Kenosha postřelila devětadvacetiletého černocha. Organizátoři turnaje poté rozhodli o přerušení soutěže na jeden den a přesunuli semifinále na dnešek. Společně se zástupci WTA Tour také přesvědčili Ósakaovou, aby v semifinále nastoupila. Druhou finalistkou je Azarenková, jež před newyorským turnajem čekala dvanáct měsíců na okruhu na vítězství právě od loňského ročníku Western & Southern Open, které se tehdy konalo v tradičním dějišti Cincinnati. V sobotu si rodačka z Minsku zahraje 38. finále kariéry a první od loňského dubna. Naposledy dvojnásobná šampionka Australian Open triumfovala na jaře roku 2016 v Miami před porodem syna.