S dětmi byla sranda, teď se chci bavit biatlonem, říká Ondřej Moravec

Letohrad „To byl od Ondry Moravce střelecký koncert!“ hlásil do mikrofonu Vlastimil Vávra po poslední střelecké položce. A Moravec si to zatím pádil do cíle. „Forma není oslnivá, ale do zimy je daleko,“ říkal již coby čerstvý mistr republiky ve sprintu v biatlonu na kolečkových lyžích.

Nad areálem Šedivský lom v Letohradu se honily mraky, ale občasné mrholení program nenarušilo. Zhruba stovka diváků poblíž střelnice se i tak skvěle bavila. „Hobluj, hobluj, Ondro,“ křičel jeden z chlapíků s kelímkem piva v ruce na právě projíždějícího Moravce. Dost možná šlo o někoho z jeho rodiny. „Mám tu rodiče a další příbuzné a známé. Člověk se chce doma vždy ukázat, dřív jsem tu byl nervózní a častokrát to nevyšlo. Jsem rád, že jsem to tady tentokrát zvládnul,“ pochvaloval si odchovanec letohradského biatlonu.

Triumf si zajistil zejména bezchybnou střelbou, naopak druhý Michal Krčmář, jenž skvěle běžel, musel jít na dvě trestná kola a zaostal o pět sekund. Třetí skončil Tomáš Krupčík. „Moje střelba byla spíš taková profesorská, než že bych riskoval a zkoušel rychlopalby. Dvě nuly jsem tu dal málokdy, takže jsem spokojený," řekl Moravec. Jen trať nebyla zrovna podle jeho gusta. „Klouzalo to, každý bojoval hlavně sám se sebou." Dělal jsem houpačky i hrazdy Zatímco jeho parťák Michal Šlesingr před několika měsíci ukončil kariéru, Ondřej Moravec se ještě do sportovního důchodu nechystá, alespoň nyní ne. V 36 letech ho čeká 19. sezona Světového poháru v kariéře. Jaká bude? Je jasné, že i kvůli opatřením proti koronaviru odlišná než dřív. A pro Moravce nejspíš poslední. „S tím mým zdravím si velké cíle nedávám," pousměje se krapet hořce. Zdravotních lapálií má za sebou až až: problémy s ramenem, kolenem, virózy, zánět střeva. Ovšem na velké akce se Moravec připravit umí. A ví, že ve svém věku už nemusí tlačit na pilu. „Už to nebude na nějaké dlouhodobé extra výkony, ale pro mě je důležité, aby mě to bavilo. Je to o tom využít šanci, když se zrovna naskytne a ostatní závodníci dělají chyby," ví dobře majitel tří olympijských medailí ze Soči 2014. A vyskočit si ještě jednou na velké akci na bednu? „To jsou taková skrytá přání," uculuje se. Formu prý zatím nemá zrovna oslnivou, ale času na zlepšení je dost. Vždyť start Světového poháru je v plánu až 28. listopadu ve finském Kontiolahti. Pandemie koronaviru jeho život téměř nezasáhla. „Přišli jsme jen o jeden závod Světového poháru a duben máme stejně takový volnější. Aspoň jsem stihnul něco na baráku," říká Moravec. „Upravovali jsme terasu, dělali jsme houpačky a hrazdy. Bydlíme v domku pět let a tolik věcí, kolik jsme udělali letos na jaře, jsme nestihli za celou dobu, co tu bydlíme," usmívá se. I děti si užil dosytosti. „Člověk se chvilku musel navyknout na ten jejich režim, ale pak to bylo fajn. Máme děti ve věku čtyři a dva roky, žádná mimina, užili jsme si spoustu srandy," dodává Moravec.