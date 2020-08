Fighter UFC se stane součástí esportového týmu. Muradov chce využít čas na přípravu k zápasům

Praha Nejdelší zápasová přestávka v kariéře v Česku žijícího uzbeckého bojovníka MMA Machmuda Muradova se blíží ke konci. Třicetiletý zápasník se na konci října potřetí představí v prestižní zámořské organizaci UFC a utká se s Krzysztofem Jotkem z Polska. Bez ohledu na výsledek se navíc může těšit na novou smlouvu s UFC, kterou by měl následně podepsat.

„Moc se těším, až mám z toho husinu. Rok jsem nezápasil, poprvé v životě mám takovou dlouhou pauzu. I když jsem měl těžké zranění, tak jsem se po třech a půl měsících vrátil do klece nebo do ringu,“ řekl Muradov na tiskové konferenci, kde byl představen jako ambasador esportového týmu Entropiq a doplnil tak například bývalého fotbalového reprezentanta Vladimíra Šmicera.

Dlouhou pauzu ovlivněnou koronavirovou krizí maximálně využil. „Poprvé (v UFC) jsem měl více než dvě měsíce na přípravu, takže chci ukázat kvality. Fanouškům i celému světu MMA mohu ukázat, na čem pracuji. Všichni uvidí jiného Macha, než viděli v předešlých dvou zápasech,“ slíbil Muradov.

Jotko je o rok starší a má podobnou bilanci jako Muradov. Z 26 zápasů vyhrál 22. V UFC ale působí již od roku 2013. „Jsem připravený na všechno. Vím, že jsem lepší v postoji, na zemi a jsem rychlejší. Moji sparingpartneři v Polsku ho znají, moc ho tam nemusí. Měl tam nějaké problémy a odjel do Ameriky, kde žije,“ uvedl Muradov, jenž z 30 duelů vyhrál 24.

Na závěrečnou přípravu se chystá do Vegas k hvězdnému boxerovi Floydu Mayweatherovi, se kterým se dobře zná a je členem jeho elitního The Money Teamu. „On je teď taky v přípravě, protože se chystá na velký zápas. Chystá něco velkého, protože trénuje víc, než když zápasil s Conorem (McGregorem). Zatím je to ale tajné,“ prozradil Muradov, jehož ještě předtím čeká v září měsíční kemp v Polsku. „Snad nezavřou hranice. Máme tam super podmínky a sparingparnery,“ řekl.



Muradov vstoupil do UFC loni v září a podepsal smlouvu na čtyři zápasy, nyní už v předstihu jedná o nové. „Manažeři mi psali, že bez ohledu na to, jak dopadne zápas, dostanu novou, za což jsem rád. Udělám ale vše pro to, abych vyhrál, a věřím, že se posunu do top 15 v kategorii,“ řekl.

Rodák z Tádžikistánu žije v Česku od roku 2012, k zápasům nastupuje s vlajkami Uzbekistánu a České republiky, české občanství ale nemá, i když o něj již požádal.

„Jak to vypadá, to se musíte zeptat na ministerstvu vnitra. Mám tady dítě, ženu a požádal jsem o něj, ale pořád čekám... Třeba teď požádám v Americe o občanství. Myslím, že to tam bude rychlejší,“ uvedl Muradov, jenž v USA střídavě žije. „Zelenou kartu bych dostal do měsíce. V Česku čekám, ale co mám dělat? Někdo má horší problémy. Beru to jako realitu. Nemám ho. Když ho dostanu, budu ho mít,“ dodal pragmaticky.