Vémola podvodník není, test na covid je jeho. Válka s Mikuláškem v ohrožení, posune se akce?

PRAHA Nejslavnější český MMA zápasník Karlos Vémola přes všechny pochybnosti skutečně má bohužel v těle nový typ koronaviru SARS-CoV-2. Originalitu jeho potvrzení o pozitivním testu na covid-19 totiž včera řada příznivců i lidí z bojových sportů zpochybňovala.

Je z toho pořádná mela. Ostatně tak, jak to u Karlose Vémoly už bývá trochu zvykem. Před dvěma dny oznámil, že mu nebylo v posledních dnech dobře, a proto si zašel pro jistotu na testy, které jeho podezření potvrdilo – v těle má covid-19. „Od středy mi říkal, že je mu fakt špatně,“ řekl pro Lidovky.cz Michal Dittrich, právník „Terminátora“ i řady dalších bojovníků.

Jenže jeho zprávě, ke které následně přidal, že koronavirem onemocněla také jeho partnerka Lela Ceterová a jejich osmiměsíční dcerka Lili, mnozí nevěřili. Hlavně plánovaný soupeř pro galavečer Oktagon 17 (měl by se uskutečnit 26. září), ostravský raubíř Václav „Baba Jaga“ Mikulášek.



KARLOS VÉMOLA: COVID-19 A TURNAJ OKTAGON 17? – Vémola by se měl utkat 26. září na galavečeru Oktagon 17 v O2 Universum s Václavem Mikuláškem (7-6), kvůli vládním opatřením způsobenými strachem ze šíření koronaviru ale bude s největší pravděpodobností přesunut na říjen. Potvrzení, nebo vyvrácení této informace by mělo přijít příští úterý na tiskové konferenci organizace Oktagon. Po posledních zprávách týkajících se onemocnění Vémoly by ale ono posunutí přišlo vlastně i promotérům vhod. Navíc pro soboty 10., či 17. října má O2 Universum zatím ve svém oficiálním kalendáři volné termíny.

„Chci vidět jeho test. Nevěřím mu. Dokázal toho hodně, určitě se mě nemá důvod bát, ale prostě mu nevěřím. Zvláště, když od kamarádů a známých slýchám, jak po nocích vysedává v Goldfingers (pražský striptýzový klub), což mi jako hodně vadí,“ svěřil se Mikulášek nejprve pro iDnes.cz a poté ještě ve videu na svých sítích.

Tam se snažil vysvětlit, že Vémolovi nic špatného nepřeje, stejně jako jeho rodině. „Určitě bych nepřál nic špatného jeho rodině, to je nesmysl, rozhodně není o co stát, věřím, že budou v pořádku. Ale prostě chci důkaz. Jsme sportovci, zdravotní dokumenty před zápasy odevzdáváme. A myslím, že jako jeho soupeř si to zasloužím,“ dodal.

Důkaz přišel, Vémola zveřejnil potvrzení od laboratoře známé viroložky Soni Pekové. Jenže…

Na dokumentu je jméno Karlos Vémola, přičemž pětatřicetiletý zápasník je civilním jménem Karel. A kolečko pochybností začalo znovu, opět se do něj zapojit na sítích i sám Mikulášek. „Hele, v pohodě, tenhle boj stejně nevyhraji, přeju mu brzké uzdravení,“ napsal do stories na Instagramu u snímku dokumentu svého rivala, ovšem tentokrát se jménem Arnold Schwarzenegger (následně se pozdě večer rivalovi za podpichování omluvil a za sebe vyhlásil mír).

Vašek Mikulášek a jeho statusy proti Karlosi Vémolovi.

„Lidi si mohou myslet o Karlosovi co chtějí, ale že by to zfalšoval? To je nesmysl, měl by s tím jen problémy. Blbost,“ pronesl důrazně Lukáš Konečný, který sám onemocnění na jaře prodělal. „Přijeli za mnou nás nabrat, občanku jsme neukazovali, jen nahlásili jméno, rodné číslo, pojišťovnu,“ přidal k průběhu testování.



„Výsledek jsem se dozvěděl telefonicky, žádné potvrzení jsem nedostal,“ přidal vlastní zkušenost, kterou potvrdili další dva oslovení, kteří si touto procedurou taktéž prošli.

„My všem testovaným potvrzení vydáváme,“ řekl následně pro Lidovky.cz MUDr. Miroslav Pek, manžel Soni Pekové z Tilia Laboratories, kam byly vzorky Vémoly z indikujícího zařízení poslány.

Dokument o testu na covid-19 od Karlose Vémoly.

„Řídíme se informacemi, v tomto případě jméno a rodné číslo, které dostaneme, není naší povinností je kontrolovat, to ani není možné. Výsledky poté zasíláme na konkrétní hygienickou stanici, do ISINu (Informační systém infekčních nemocí) a na mailovou adresu uvedenou v žádance, zároveň testovaného kontaktujeme telefonicky. Pan Vémola měl vypnutý telefon, tak jsme mu poslali sms,“ pokračoval s tím, že dosud ani sám netušil, že slavný bijec není civilním jménem Karlos.

„Já to jeho potvrzení, které zveřejnil, viděl také. Ano, je pravé, je od nás,“ dodal pak zásadní informaci, kterou pravost Vémolova dokumentu potvrdil.

Nyní tak nezbývá, než přát rodině Karlose Vémoly rychlé a úplné uzdravení, aby se mohl brzo vrátit zpět do sportovního života a po všech peripetiích – operace ramene po zápase s Véghem, nedávný zákrok kvůli zraněnému menisku a nyní covid-19 – ho mohli fanoušci konečně vidět v kleci. Tváří v tvář Mikuláškovi…