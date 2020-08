Čtrnáctiletá streamerka obětí sexuálního obtěžování. ‚Doteď se cítím nepříjemně mezi muži,‘ napsala

New York/Praha Soleil Wheelerová, která vystupuje pod přezdívkou „Ewok“, patří mezi nejznámější a nejunikátnější streamerky současné esport scény. Teprve čtrnáctiletá, neslyšící dívka se na twitterovém účtu podělila se svými fanoušky o nepříjemnou zkušenost – v nedávné minulosti totiž na internetu čelila sexuálnímu obtěžování.

„Ewok“ byla časopisem Forbes jmenována mezi třicet nejvlivnějších osobností pod třicet let za rok 2020. Do povědomí streamerů a hráčů se dostala především v létě, kdy se o ní zmínil Tyler „Ninja“ Blevins, největší Fortnite influencer na světě. Wheelerová si rychle vybudovala širokou základnu fanoušků, navíc se stala součástí profesionálnímu týmu FaZe Clan.

Během sobotního dopoledne „Ewok“ prostřednictvím svého twitterového účtu informovala fanoušky o složitém životním období, jímž si v posledních době prošla. Na internetu se seznámila se sedmnáctiletým chlapcem, se kterým pravidelně udržovala kontakt přes sociální sítě a FaceTime.



Vzájemná komunikace se později zvrhla a teprve čtrnáctiletá Wheelerová obdržela žádost o poslání nevhodných fotografií. Nevědoma si závažnosti situace, která je navíc trestnou činností, prosbu přijala: „Nevěděla jsem, co dělat. Myslela jsem si, že když někdo něco takového navrhne mladé dívce s nízkým sebevědomím, jako jsem já, znamená to kompliment. Hodně mě to ovlivnilo. Byla jsem rozhozená a měla problémy ve škole.“

Členka FaZe Clan dále uvedla, že se bála se o celé situaci říct rodičům, protože je nechtěla zklamat. Komunikace na několik měsíců ustala, ale později byla opět obnovena a nic se nezměnilo. Chlapec, který mezitím dosáhl dospělého věku, obtěžoval „Ewok“ vlastními obnaženými fotografiemi a pokračoval v nevhodných návrzích.



„Poté se mi omlouval. Napsala jsem mu, že je to v pořádku, ale věděla jsem, že není. Řekla jsem o tom kamarádce, která mi všechno vysvětlila. Manipuloval mnou a sexuálně mě obtěžoval. Kvůli němu se doteď cítím nepříjemně v přítomnosti mužů,“ uzavřela své sdělení fanouškům Wheelerová.