Déšť, pády favoritů a norská radost. První etapu Tour vyhrál Kristoff, Sagan dojel pátý

Nice Velmi nervózní a propršený den mají za sebou cyklisté na letošní Tour de France. Úvodní etapa kolem Nice nabídla sérii pádu několika favoritů i dramatický finiš na promenádě v Anglais. V něm si to rozdali nejlepší sprinteři světa a nejrychlejší byl zkušený Nor Alexander Kristoff. Ten je tak prvním mužem ve žluté.

„Nice bude srdcem této Tour. A také místem, kde si to poprvé rozdají nejlepší sprinteři světa,“ lákal na úvodní etapu tohoto ročníku šéf závodu Christian Prudhomme.

Opravdu rozdali.

Ale do té doby se na silnicích u Nice děly věci.

Krátce po startu etapy začaly na cyklisty padat provazy vody. Ze silnice se místy stával led a jeden pád začal střídat druhý. Na zemi skončili Richie Porte, Sam Bennett, Julian Alaphilippe, Miguel Ángel López nebo Pavel Sivakov.

Ten na tom byl nejhůře. Spadl totiž i podruhé a bolestí kroutil hlavou, nebylo jisté, jestli vůbec dojede do cíle.



Pádů bylo tolik, že se na čele pelotonu cyklisté několikrát domluvili na zpomalení tempa, díky čemuž se zpátky do balíku vrátili třeba Giacomo Nizzolo nebo Caleb Ewan, kteří na kopcích u Nice ztratili kontakt s pelotonem.

Jen díky tomu se mohli vrátit do souboje o etapové prvenství a žlutý dres k tomu.

Když do cíle zbývalo 21 kilometrů, tempo pelotonu zvýšil útok Benoita Cosnefroy, který si vypracoval až 15vteřinový náskok, ale jeho šance skončily o 7 kilometrů později.

To už jely na čele sešikované sprinterské vlaky jednotlivých stájí. NTT pro Nizzola, Quick-Step pro Bennetta, Jumbo-Visma pro Van Aerta, Lotto Soudal pro Ewana a další.

Aby toho nebylo málo, k pádu pak došlo i na metě tři kilometry před cílem. Na zemi skončil Thibaut Pinot, znovu i López a další. Naštěstí to vše už v ochranné zóně, takže se jim počítal stejný čas jako vítězi.

V posledních metrech se to neustále přelévalo, jeden sprinterský vlak střídal druhý, až to na dlouhý spurt 300 metrů před cílem zkusil Alexander Kristoff.

Po pravé straně podél bariéry se prodral na první místo a před sebe už nikoho nepustil.

Zkušený Nor si tak dojel pro čtvrté vítězství na Tour a hlavně – žlutý dres lídra závodu k tomu.

„Konečně se mi splnil sen, můžu si na sebe obléknout žlutý dres. Lepší start jsem si vážně nemohl přát,“ usmíval se 33letý cyklista.

Na druhém místě dojel mistr světa Mads Pedersen, třetí pak Cees Bol, následovaný Samem Bennettem a Peterem Saganem.

Stejně to vypadá po úvodní etapě také v průběžném pořadí Tour. V neděli na peloton čeká další náročná zkouška i se dvěma kopci první kategorie.

Jak se vše odehrálo

Rušno u Quick-Stepu. Ještě před startem úvodní etapy čelili nepříjemným dotazům u belgického Quick-Stepu. Začalo totiž vyšetřování pádu Remca Evenepoela na závodě Kolem Lombardie, kdy mu sportovní ředitel ze zadní kapsy na zádech vytáhl jakousi lahvičku. Co v ní bylo? Údajně jídlo a vysílačka…

Vyrážíme. Po čtvrt na tři peloton cyklistů vyrazil z Nice. Bylo to posedmé v historii, co Tour vyrazila z jihu. Letos hlavní město Azurového pobřeží vítalo cyklistický svátek už po sedmatřicáté a podruhé tady celý cirkus startoval.

Kroužení. Celkem 50kilometrový okruh kolem Nice jeli závodníci celkem třikrát. Dvakrát přitom vystoupali na Cote de Rimiez, který ale žádný velký problém pro sprintery být neměl. Očekával se hromadný dojezd na promenádě Anglais.

Všichni v rouškách. Podél cest stály stovky fanoušků, všichni měli přes ústa a nos roušku, stejně jako Christian Prudhomme, ředitel Tour. Roušky přes obličej měli také do poslední chvíle i cyklisté, kteří je sundali až těsně před startem.

Rychlý únik. Trvalo jen pár vteřin, než se zrodil únik dne. Dostala se do něj trojice Michael Schär, Fabien Grellier a Cyril Gautier. Rychle si vypracovali dvou a půlminutový náskok, který pak peloton udržoval.

Pád favorita. Když se peloton, na který lehce pršelo, blížil poprvé k cílové pásce, došlo k úvodnímu pádu této Tour a hned v ní byl jeden z favoritů sobotního dojezdu – Sam Bennett. Na zemi skončil také Max Waldscheid nebo Domenico Pozzovivo, všichni se ale vrátili zpět do balíku.

První souboj o puntíky. Byl to Fabien Grellier, kdo vyrazil pro dva body do vrchařské soutěže při prvním průjezdu Cote de Rimiez jako první a na jeho agresivní nástup neodpověděl ani Gautier, ani Schär.

Problémy Ineosu i Alaphilippa. Na zemi pak skončil i Pierre Latour a hlavně, Pavel Sivakov. Muž, který měl být k ruce Eganu Bernalovi v nejtěžších horách, se sice vrátil na kolo, ale dlouho jel velmi pomalu. Trvalo mu, než ses do pelotonu vrátil. A počasí se dál zhoršovalo, na silnici se objevovaly potůčky deště, pádů přibývalo. Technické problémy řešil i Julian Alaphilippe a i on, stejně jako Sivakov se musel dotahovat do hlavního pole.

Další pády. Sivakov se trápil dál, upadl i podruhé. Kroutil hlavou, nechal se ošetřovat závodním lékařem, ale rozhodně nepůsobil svěže, ztrácel minutu za minutou. V dalším pádu se pak objevili Andrej Amador, Mikel Nieve nebo Richie Porte.

Body pro Schära. Na bodovací prémii si pro 20 bodů do soutěže o zelený dres dojel v úniku Michael Schär. Spurt pelotonu pak vyhrál Peter Sagan před Matteem Trentinem a Samem Bennettem. Peloton pak z úniku dojel Grelliera a vepředu zůstali jen Gautier a Schär. Ten si následně dojel pro dva body na druhé vrchařské prémii, než byl i on dojet pelotonem.

Trable Nizzola a Ewana. Těsně pod vrcholem prémie odpadl z pelotonu jeden z favoritů dojezdu – evropský šampion Giacomo Nizzolo, kterého viditelně bolela ruka. Vrátil se k němu i Roman Kreuziger a snažil se ho dostat zpět. Pryč už byl Caleb Ewan, který v tu chvíli ztrácel přes 6 minut, ale i on se po zpomalení pelotonu po pádu Miguela Ángela Lópeze vrátil do pelotonu.

A další pád. Přesto, že peloton jen pomalu sjížděl do Nice, upadl George Bennett, jeden z klíčových mužů Primože Rogliče, který se rovněž jen pomalu a bolestivě zvedal ze silnice.

Norský triumf. Pád tři kilometry před cílem peloton znovu nadělil, i tak vepředu zůstali všichni favorité hromadného dojezdu. A nejrychlejší nohy v úvodní den Tour ukázal zkušený Nor Kristoff.