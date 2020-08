Co záda, pane Bernale? Na Tour by za něj mohli zaskočit i Carapaz a Sivakov

Geraint Thomas, šampion Tour 2018, momentálně na Twitteru oslavuje Mezinárodní den psů a tvrdí, jak se těší na Giro, kam ho šéfové stáje poslali místo Tour.

Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour, vyzývá své příznivce k podpoře boje proti rakovině, zpestřuje si přípravu i na horském kole a říká: „Je nostalgické, že mým posledním závodem v dresu Ineosu bude v říjnu Vuelta, kde jsem v roce 2011 poprvé pronikl mezi nejlepší.“

Letos byli oba na přípravném klání Dauphiné světelné roky vzdáleni od formy, s níž se Tour vyhrává.

Načež uslyšeli: Do Francie pojedeme bez vás, chlapci.

Šéf týmu Dave Brailsford tak reagoval na jejich slabou výkonnost a zároveň se snažil stvořit ideální atmosféru v týmu pro kolumbijského obhájce titulu Egana Bernala.

„Loni jsme zažili třenice v souvislosti s pozicí lídra Ineosu,“ připomíná pro Eurosport v roli pozorovatele a spolukomentátora závodu Alberto Contador. „Nechat doma ty dva je dobré pro blaho týmu. Ineosu se tak bude na Tour pracovat jednodušeji.“



Podle zákulisních indicií z britské stáje si 23letý Bernal skutečně oddechl, že Froome a Thomas v nominaci chybějí, nebyl si jist jejich bezvýhradnou podporou. Libuje si, že v sestavě figurují celkem čtyři cyklisté pocházející ze španělsky hovořících zemí, se kterými si dobře popovídá, a že v kopcích bude mít v zádech dva jezdce, kteří jsou mladší než britští třicátníci.

Richard Carapaz, 27letý Ekvádorec, loni ještě v dresu Movistaru překvapivě triumfoval na Giru. Letos v říjnu měl v Itálii obhajovat titul, ale Ineos ho stáhl na Tour.

Na ní se v týmu potká i s 23letým ruským mladíkem Pavlem Sivakovem, devátým na loňském Giru.

„Všichni tři jsme mladí. Užijeme si to,“ říká Bernal. „A máme k sobě i zkušené mazáky Kwiatkowského, Rowea a Castrovieja. Je to vybalancovaný tým.“

On sám má pak pro Ineos zařídit další žlutý dres z Paříže.

Pokud jeho tělo vydrží.

„Egan je tak mladý a nadšený, jeho entuziasmus je nakažlivý,“ říká Brailsford. „Má před sebou spousty let na špici. Není ani zdaleka pod takovým tlakem jako někteří třicátníci, kteří vědí, že mnoho dalších šancí už na Tour nedostanou.“

Po restartu sezony vyhrál Bernal závod Kolem Akvitánie, pak dojel druhý za Primožem Rogličem na Tour de l’Ain a byl za Slovincem z týmu Jumbo průběžně druhý i na Dauphiné, odkud však kvůli bolestem zad odstoupil.

„Egan je tak mladý a nadšený, jeho entuziasmus je nakažlivý,“ říká Brailsford. „Má před sebou spousty let na špici. Není ani zdaleka pod takovým tlakem jako někteří třicátníci, kteří vědí, že mnoho dalších šancí už na Tour nedostanou.“

Po restartu sezony vyhrál Bernal závod Kolem Akvitánie, pak dojel druhý za Primožem Rogličem na Tour de l’Ain a byl za Slovincem z týmu Jumbo průběžně druhý i na Dauphiné, odkud však kvůli bolestem zad odstoupil.

„To nic neznamená,“ tvrdí Sivakov. „Ladili jsme vrchol formy na třetí týden Tour, proto Egan předtím na soustředění absolvoval únavné dlouhé tréninkové bloky. Teprve nám ukáže, co umí.“

Také Carapaz musel v srpnu po pádu odstoupit ze závodu Kolem Polska, kde předtím vyhrál jednu z etap. Ale současná tréninková čísla má údajně velmi dobrá.

„Egan je náš jasný lídr a já ho na Tour v horách maximálně podpořím. Vsadíme vše na Egana,“ říká Ekvádorec.

Jenže co když Bernalova záda znovu nebudou v pořádku?

Ineos o jejich stavu dlouho mlčel, až v pátek Bernal v Nice prozradil, že jeho stav je sice lepší než na Dauphiné, ale že bez bolestí stále není.

Je předvídatelné, že tým bude v úvodních týdnech závodu chránit v popředí celkové klasifikace také Carapaze. Ten sice nemá s Tour žádné zkušenosti a směroval formu až na říjnové Giro, ale má být podle Brailsforda plánem B.

A role Sivakova?



Exciting days, new kit to start a new era with @INEOSGrenadiers and starting my first @LeTour on the weekend! pic.twitter.com/MHSOeIsrEq