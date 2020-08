Republikový šampion Ťoupalík: Největší úspěch na silnici. Chci se posunout výš, kariéra je přede mnou

Mladá Boleslav Po čtvrtečním bronzu v časovce byl sebevědomý a věřil, že potvrdí svou formu i v silničním závodě. „Chtěl bych jet o vítězství,“ nezastíral čtyřiadvacetiletý Adam Ťoupalík. Přesně to se mu povedlo. Jezdec stáje Elkov-Kasper na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi porazil ve finiši i Zdeňka Štybara a dojel si pro dres českého mistra.

Adam Ťoupalík, mistr republiky v silničním závodě. Jak vám to zní?

Skvěle, mám ohromnou radost, je to vrchol české sezony. Obrovská spokojenost i za to, že titul zůstal v týmu.

Berete to jako váš největší silniční úspěch?

Je to tak, beru to jako největší úspěch a věřím, že ještě nějaké přijdou.

Je o to cennější, že jste ho vybojoval proti silné konkurenci?

Asi ano, i když na československý šampionát pokaždé přijedou ti nejlepší. Letos tu nebyli akorát Roman Kreuziger a Peťo Sagan. Jsem rád, že ostatní přijeli a mohli jsme si takhle zazávodit a že se mistrovství vůbec odehrálo.

Jak těžký závod byl?

Trať byla profilově poměrně náročná, bylo to z kopce do kopce, okruhy. Natahovalo se to a před nájezdy do kopců se pořád bojovalo o pozice. V polovině to kluci (z týmů první a druhé divize) začali kontrolovat, seřadili se vepředu a začali sjíždět únik. My jsme měli výhodu v tom, že od nás byl vepředu Matěj Zahálka, který odvedl výbornou práci…

A vy jste jí ve finiši zužitkoval.

Závěr byl na nás. Jak jsme přijeli do města, tak se mírně začalo nastupovat, kluci to ale dokázali spojit a já jsem za to 150 metrů před cílem vzal. Začal jsem sprintovat a udržel to až do cíle.

Jaká byla vaše týmová taktika? Těžit z početní převahy?

Pro nás bylo důležité, aby byl někdo vepředu. V závěru jsme si to už chtěli hlavně hlídat. Věděl jsem, že letos mám finiše docela dobré, ale nevěděl jsem, jak je na tom Zdeněk (Štybar). Zkusil jsem to jako první a klaplo to.

Byl jste určený jako lídr týmu?

Byli jsme určení tři, ale když se nastoupilo na finiš, měl jsem to na starost právě já. Z těch, co jsme byli určení, jsem ve finiši papírově nejrychlejší. Nakonec mi kluci i v závěru pomohli, zalepili tam nějaké nástupy, já jsem to pak dovedl do vítězného konce.

Jak velký problém vám přidělával déšť?

Všichni to znají, když začne pršet, tak si hlavně ve městě musíme dávat pozor. Je tu spousta vylitého oleje, kluzké kostky, takže si na to každý dával pozor.

Kdy ukážete v akci dres mistra?

Teď mě čeká mistrovství Evropy, kde povezu reprezentační dres. Takže asi za týden na závodě Kolem Maďarska.

Jaký bude váš další program?

Zatím to nemáme úplně jasné, září je ve velkých otaznících. Teď mistrovství Evropy, potom Kolem Maďarska. Pak se rozhodne také podle toho, jak na tom kdo bude. Měli bychom jet ještě závod Kolem Slovenska a jeden v Rumunsku, ale nominace ještě není určená.

V Elkovu máte smlouvu na rok, pomůže vám vítězství při vyjednávání další?

Nevím, jakou má dnešní vítězství pro týmy ve světě váhu, ale myslím si, že nějaké výsledky už letos mám. V příštím roce ale ještě není nic jistého, uvidíme.

Chtěl byste se posunout?

Samozřejmě, proto to děláme. Každý se chce někam dostat, jsem mladý, takže kariéra je přede mnou.