Štybar: Česká cyklistika se celkově zvedá, u nehody Jakobsena můžeme mluvit o zázraku

Mladá Boleslav O progresu české cyklistiky, období během karantény i po, aktuální náladě pelotonu či nehodě stájového kolegy Fabia Jakobsena. Zdeněk Štybar je již jako tradičně optimistou. „Upínám se k Tour de France, to je jednoznačný cíl, na účast se připravuju. Oficiálně to bude potvrzeno bohužel až ve středu. Myslím si však, že mám velkou šanci letošní Tour jet,“ říká Štybar v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co vás prvního napadne, když se řekne MČR v cyklistice?

Závod, na který se vždycky hodně těším. Domácí atmosféra i fanoušci, zároveň si troufám říct, že závod každým rokem přibývá na prestiži a všichni ho chtějí vyhrát. Letos je to kvůli koronaviru trošku jiné, ale i tak. Vždycky se mi vybaví spousta hezkých momentů.

Lidovky.cz: Čím se podle vás zvedá úroveň MČR?

Neřekl bych jenom MČR, ale celé české cyklistiky celkově. Kluci hodně makají, je to vidět hodně na týmu Topforex Lapierre, který jede na vysoké úrovni a kluci se zlepšují, čímž posouvají celou českou konkurenci.

Lidovky.cz: Jak jste trávil čas během karantény?

Hodně jsem se věnoval svému synovi, s nímž jsem trávil hodně času, na což bohužel nejsem zvyklý. Když jsem jezdil tréninkové dvoustovky, tak jsem se snažil být do oběda zpátky, odpoledne se věnoval synovi a večer dělal nějakou svou práci. Celkově jsem si to užil.

Lidovky.cz: Co finanční stránka? Sahaly vám týmy na platy?

Sebraly nám 40 % příjmu, i můj penzion s půjčovnou kol byly zavřené, takže to nebylo moc příjemné. Já si každopádně ale myslím, že nejsme zdaleka jediní.

Lidovky.cz: Ve stejném týmu jako vy závodí Fabio Jakobsen, který měl ošklivou nehodu. Jaké o něm máte zprávy?

Můžeme mluvit o zázraku, že je tam, kde je. Už je zpátky doma v Norsku, kde ho čekají další operace obličeje. Věřím, že se o něj lékaři dobře postarají.

Lidovky.cz: Jaký máte názor na podobně nebezpečné úseky? Cyklisté na UCI (Mezinárodní cyklistická unie) naléhají, ta ale zatím stále mlčí.

Podle mě je tam velký faktor toho, že je nevyzávoděný. Všichni jsou v dobré formě a chtějí uspět, nikdo neví, který závod bude poslední, což hodně ovlivňuje v současnosti peloton. Jak je méně závodů, tak všichni jedou na krev a těch pádů je o dost více.

Lidovky.cz: Je tedy v pelotonu cítit nervozita?

Řekl bych spíš, že je vidět na nervozitě týmů celkově. Každý chce uspět, spoustě kluků končí smlouva, takže to samozřejmě přináší další risk. Ta nejistota do dalších měsíců je nepříjemná.

Lidovky.cz: Co vaše plány po MČR?

Upínám se k Tour de France, to je jednoznačný cíl, na účast se připravuju. Oficiálně to bude potvrzeno bohužel až ve středu. Myslím si však, že mám velkou šanci letošní Tour jet.

Lidovky.cz: A vaše ambice, pokud se vaše účast potvrdí?

Když budu v nominaci, budu pomáhat Samovi Bennettovi v hromadných dojezdech, také se budu snažit pomoci Julianovi Alaphilippeovi, aby vyhrál zase nějaké další etapy. A mé osobní ambice? Pokud jedete na kterýkoliv etapák, šance je vždy. Určitě se budu chtít pokusit vyhrát některou z etap.

Lidovky.cz: Máte v plánu se vzhledem ke zkrácenému programu zapojit do závodů v cyklokrosu?

Byl bych rád, kdyby se mi nějakého závodu povedlo zúčastnit, ale bude to velice těžké. Většinou si celý svůj program plánuju na rok dopředu a najednou nám do toho vlezla ta korona.