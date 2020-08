Talent na úkor zkušenostem. Bernal předčil legendy, teď ho čeká tvrdý oříšek. Porazí na Tour Rogliče?

Spekulovalo se, která ze tří hvězd cyklistické stáje Ineos bude lídrem na Tour de France. Už je rozhodnuto, protože Chris Froome a Geraint Thomas slavný závod nepojedou vůbec.

Cyklistická stáj Ineos je stejně jako v předešlých letech i letos nabitá slavnými jmény. V její sestavě se najde hned několik závodníků, kteří by se jinde s největší pravděpodobností prosadili mezi hlavní tahouny. V Ineosu ale ne, tady musí poctivě makat pro tři největší jména.

Čtyřnásobný vítěz Tour Chris Froome, šampion z roku 2018 Geraint Thomas, nebo loňský vládce Egan Bernal? Ještě před týdnem se spekulovalo, kdo z nich pojede na Tour de France jako lídr. Všichni tři mají vysoké ambice, pokud má ale celý tým fungovat, hlavním může být jen jeden.

Ineos dlouho s rozhodnutím otálel, až včera přece jen vyřkl jedno jméno. Lídrem stáje pro Tour de France nominoval Kolumbijce Bernala.

Kdo čekal, že se oba zbylí jezdci zúčastní aspoň jako záloha, stejně jako v předešlých letech, ten se mýlil. Ani jeden z nich letošní ročník nepojede, v osmičlenné nominaci dostali přednost jiní.

„Chris potřebuje trochu více času, aby se dostal na špičkovou úroveň,“ vysvětlil šéf Ineosu Dave Brailsford. Letos počítá s tím, že Froome bude lídrem na Vueltě, kterou už v minulosti dvakrát ovládl, Thomas zase pojede o triumf na Giru.

Froome mezi legendami nebude

Absence v nominaci Chrise Frooma jistě mrzí hodně. Stál totiž před jedinečnou příležitostí vybojovat pátý žlutý trikot pro vítěze „Staré dámy“. Vzhledem k tomu, že na konci sezony z Ineosu odchází a také že je mu již 35 let, byl letošní ročník možná poslední nadějí, jak se dostat po bok světových legend Merckxe, Induraina, Hinaulta a Anquetila, kteří slavný francouzský závod seriálu Grand Tour ovládli pětkrát.

Jenže neměl podporu svých týmových kolegů. Zatímco Thomas jen naznačil, že by radši jel jako lídr on, mladý Kolumbijec Bernal si žádné servítky nebral. „Chápu, že Froome chce bojovat o páté vítězství a stát se legendou. Thomas předloni vyhrál a vloni byl druhý, takže má rovněž velké ambice. Já jsem loňský vítěz, jsem mladý a chci vyhrát Tour podruhé. Tým to ví,“ hlásal sebevědomě. Role domestika už mu ambice nenaplní.

Froome vzal nominaci své stáje s klidnou hlavou. Po loňském děsivém pádu se prý ještě nestihl dát do formy a Vueltu vidí jako lepší příležitost, jak vyniknout. „Nejsem si v současnosti jistý, že bych mohl na letošní Tour odvést všechnu práci, která se ode mě očekává,“ dal za pravdu týmovému šéfovi.

Bernalovi je teprve třiadvacet let, přesto už patří mezi největší talenty světové cyklistiky. Vloni se mu podařilo vyhrát Tour de France a svůj triumf by letos velmi rád obhájil.

K finálnímu rozhodnutí mu pomohla i generálka na Tour. Kolumbijec na pětietapovém závodě Critérium du Dauphiné válel, i když ho nedokončil. Po páteční třetí etapě byl na třetím místě, v sobotu se už ale na start nepostavil. Na vině prý byla zraněná záda, která chce stihnout před hlavním závodem sezony doléčit.

Největším soupeřem Roglič

Ineos na něj spoléhá. V týmu navíc bude mít k ruce zkušené jezdce ve složení Richard Carapaz, Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov a Dylan van Baarle.

„Bez těch dvou (Frooma a Thomase) to bude trochu zvláštní Tour, ale jsem nadšený, když vidím, koho všechno jsem k sobě dostal,“ řekl Bernal po oznámení nominace a dodal: „Prostě tam půjdu a pokusím se pro tým udělat své maximum.“

Jenže ani tak nemá výhru ani trochu jistou. Na stejný cíl si totiž dělá zálusk především Primož Roglič z týmu Jumbo-Visma. Třicetiletý Slovinec, který až do svého pádu vedl na Dauphiné, kde rovněž ovládl jednu z horských etap. První skončil také v národním šampionátu silniční cyklistiky a vyhrál i závod Tour de l’Ain. A v jeho triumf věří i sázkové kanceláře, které mu dávají větší šance než právě Bernalovi.