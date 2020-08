‚Covidová‘ Tour pod neustálou hrozbou zrušení. A bouřící se cyklisté proti nerovným pravidlům

PRAHA Už zítra odstartuje 107. ročník slavné cyklistické Tour de France. Co vše na přítomné z řad závodníků, doprovodu i fanoušků čeká? Vlastně jen jedna jistotu: vše je nejisté a vše může rychle skončit. Hrozba jménem covid-19 bude následující tři týdny „Starou dámu“ neustále děsit.

Od středy jsou v místě startu první etapy Tour de France, v Nice, všichni účastníci letošní první cyklistické Grand Tour.

Už v tuto chvíli vstupují do téměř měsíční bubliny. Nejen devítka cyklistů každého z dvaadvaceti týmů, které jsou omezeny na maximální celkový počet třiceti lidí. Každý se musí prokázat dvěma negativními testy na covid-19, další budou následovat – jeden hned po příjezdu, pokud by snad byl některý ze závodníků pozitivní na covid-19, může ho stáj vyměnit. Nejpozději do soboty do 10:00 hodin.

Ovšem pouze „zdravým“ jezdcem, který už je v Nice. Ano, většina týmů dorazila s jedním, či dvěma náhradníky. Zatímco závodníky čekají také poté testy pravidelně, ostatní členy doprovodu jen během volných dnů (7. a 14. září).



„Týmoví lékaři musí každý den ráno kontrolovat závodníky, zda nemají příznaky možné infekce, jako je kašel, dušnost, neobvyklé bolesti, únava či další známky možné nákazy,“ zní v osmnáctistránkovém manuálu od ASO, promotéra slavného závodu.

Ten zajistí i mobilní lékařskou buňku, kde bude možno kdykoliv provést test na covid-19. Ta tak doplní už tu z mnoha snímků známou pro antidopingové testy.

Stáj Lotto Soudal poslala z Tour kvůli koronaviru členy týmu Ve čtvrtek večer před startem cyklistické Tour de France v Nice poslala belgická stáj Lotto Soudal domů několik členů svého týmu kvůli výsledkům testů na covid-19. Jeden mechanik a člen podpůrného štábu měli jeden pozitivní a jeden podezřelý výsledek, oba z Francie odcestovali i se svými spolubydlícími na pokojích. "Bezpečí zůstává naší prioritou číslo jedna," uvedl v prohlášení tým, jehož australský spurtér Caleb Ewan patří k favoritům na vítězství v sobotní první etapě závodu. Podle koronavirových pravidel Tour hrozí vyřazení ze závodu týmu, jehož minimálně dva členové budou mít během sedmi dnů pozitivní test na covid-19 nebo budou vykazovat silné známky infekce.

Povinnost nošení roušek i pro cyklisty s výjimkou samotných závodů je tak nějak očekávaný krok, stejně jako dodržování rozestupů při cestování v týmových autobusech a na hotelech, jež budou pro výpravy též exkluzivní.

Co ale zástupcům stájí vadí, je protokol, dle kterého dva pozitivní nálezy během týdne v jedné výpravě znamená její vyloučení ze závodu. „Pokud je nemocný mechanik či řidič autobusu, navíc bez příznaků, jaký to má vliv na ostatní?“ řekl za všechny Jerome Pineau, manažer kontinentální stáje B&B Hotels – Vital Concept.

Nejen on dává toto přísné pravidlo do kontextu se skutečností, že novináři sice budou mít omezený přístup k závodníkům (tiskové konference budou online), ale nebudou průběžně testováni, „jen“ musejí mít například roušky.

Bez povinných testů budou pochopitelně také příznivci, se kterými mají sice týmy absolutní kontakt styku, ale co když si bude třeba člen doprovodu potřebovat odskočit na toaletu, benzinku (nejen při závodě, ale prostě a jednoduše při přesunu mezi etapami)?

Chybět sice budou také tradiční hostesky na pódiu a pompézní karavana před pelotonem, ale zmínění „potenciálně nebezpeční“ fanoušci u trati budou. Byť v omezeném počtu, hlavně v tolik populárních horských dojezdech.

„Budou tam sice mlíka (pásky) a vše hlídat policisté, ale uvidíme,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů Israel Start-Up Nation, která se Tour zúčastní.

„Při horských etapách jsem viděl hodně fanoušků bez roušek. Když jedeme kolem, tak pochopitelně nadšeně fandí, ale přesně takhle by se mohl virus dostat do pelotonu. Zpráva pro fanoušky by proto měla být naprosto jasná: ‚Noste roušky‘. Mělo by to být povinné,“ má jasno hvězdný Nizozemec Tom Dumoulin.

Že lidé kolem trati jeho přání vyslyší jen stěží, není třeba pochybovat. A že roste nervozita všech kvůli nárůstu pozitivních případů po celé Evropě, taktéž není potřeba dodávat.

V Nice mají roušky před startem Tour de France i sochy.

Ostatně, už včera vydaly agentury informaci, že úvodní dvě etapy v okolí Nice čekají přísnější omezení a téměř bez přítomnosti veřejnosti. Francouzská premiér totiž místní department Alpes-Maritimes zařadil do tzv. červené zóny (se zvýšeným rizikem nákazy).



Pro tyto etapy se tak dočká i Dumoulin, pokud budou chtít fanoušci v průsmycích podpořit své hrdiny včetně českého dua Roman Kreuziger – Jan Hirt, musí na místa kolem trati po svých či na kolech, povinností budou roušky.

Jak nakonec letošní Tour proběhne? A hlavně: jak dopadne?

Zástupcům jednotlivých stájí se mohou zdát nařízení přísná a někdy i nesmyslná, poslední slovo ale mají ale místní úřady. Zrušení celého závodu tak bude nad „Starou dámou“ viset až do chvíle, než projede peloton cílem na Champs-Élysées v poslední etapě v neděli 20. září...