Loprais dojel třetí, poprvé se na arabském Dakaru dostal na stupně vítězů

Vadí ad-Dauásir Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v osmé etapě na Rallye Dakar po technických problémech s fordem až dvaadvacátý čas a v průběžném pořadí klesl na 14. místo. Před českého reprezentanta se dostal dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso, v čele je i nadále jeho španělský krajan Carlos Sainz.

V kategorii kamionů se dařilo Aleši Lopraisovi, který dnes dojel třetí a poprvé se letos v Saúdské Arábii dostal na pomyslné stupně vítězů.

V celkovém hodnocení je i nadále čtvrtý, na třetího Bělorusa Sergeje Vjazoviče však Loprais ztrácí stále téměř hodinu. Vede Andrej Karginov z Ruska.



Prokop si dlouho vedl dobře, v průběhu etapy se držel na hranici elitní desítky, nakonec se ale výrazně propadl.

„Těžko se mi k tomu něco říká. Byla to naše asi nejlepší erzeta, drželi jsme dobré tempo a zazávodili jsme si s ostatními auty. Ale na kilometru 400, asi po nejdelší rovině, jakou jsem kdy jel, která měla 31 kilometrů na plný plyn, tak se nám rozbila plynová klapka a auto přestalo jet,“ řekl Prokop na facebooku.

Posádka týmu MP Sports opravou ztratila více než 20 minut.

„Ještě jsme řešili kalibraci s týmem, takže jsme museli vytahovat zapečetěné telefony a trvalo to nějaký čas. Není nám přáno. I když jsme bojovali a cítili, že máme šanci poprat se o desítku, tak nás to zase srazilo dolů. Už nevím, co víc mám udělat,“ přiznal Prokop, jenž byl loni na Dakaru šestý.

Ztráceli ale i další favorité. Lídr Sainz byl dnes až patnáctý a jeho náskok na Násira Attíju z Kataru, který dojel jedenáctý, se snížil na 6:40 minut.

Z premiérového etapového vítězství na Dakaru se radoval Francouz Mathieu Serradori a průběžně je sedmý.

Dnešní etapu, která měla start i cíl ve Vadí ad-Dauásiru a závodníci v ní absolvovali 474 měřených kilometrů, neabsolvovali po nedělním úmrtí Portugalce Paula Goncalvese motocyklisté ani čtyřkolkáři.

Rallye Dakar - 8. etapa: Vadí ad-Dauásir - Vadí ad-Dauásir (713 km celkově/474 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. Serradori, Lurquin (Fr., Belg./Century buggy) 3:48:23, 2. Alonso, Coma (Šp./Toyota) -4:04, 3. Terranova, Graue (Arg./Mini) -6:19, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -31:12, 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -40:50, 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) -52:13.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 31:56:52, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -6:40, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -13:09, ...14. Prokop -3:23:44, 18. Zapletal -5:29:52, 32. Ouředníček -10:59:08.

Kamiony: 1. Karginov 4:24:58, 2. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -5:54, 3. Loprais (ČR/Praga) -9:06, ...8. Šoltys (ČR/Tatra) -20:47, 11. Macík (ČR/Iveco) -25:37.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 34:31:43, 2. Šibalov -27:06, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -1:05:17, 4. Loprais -2:04:27, ...6. Macík -2:44:49, 8. Šoltys -4:35:25.