Buď Španělsko, nebo Polsko. Tenistky znají soupeře pro čtvrtfinále B. J. King Cupu

„Věřím, že tým bude silný a pokusíme se soutěž vyhrát. Holky na to máme. Budu rád, když budeme hrát možná se Španělskem, aby to mělo pořádnou atmosféru. A věřím, že nás přijedou podpořit i fanoušci z Česka,“ řekl v nahrávce pro média Pála.

Finálový turnaj se bude hrát od 12. do 20. listopadu v Seville. Češky do něj dostaly divokou kartu, díky čemuž nemusely hrát dubnovou kvalifikaci. Jedenáctinásobné šampionky figurovaly při losování mezi čtyřmi nasazenými týmy rovnou ve čtvrtfinále. Loni se dostaly do semifinále, v němž nestačily na pozdější vítězky z Kanady. Naposledy soutěž vyhrály ještě v předchozím formátu v roce 2018.

Češky se mohou s Polskem utkat po dvou letech. Naposledy na něj narazily ve finálovém turnaji v roce 2022, kde zvítězily v základní skupině 2:1 na zápasy. Polkám tehdy chyběla světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková. V týmu mohou být také Magda Linetteová (48. v žebříčku WTA) či Magdalena Frechová (51.).

Český tým na loňském finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Seville.

„Je velký rozdíl, jestli bude hrát Šwiateková, nebo ne. To je velmi určující,“ uvedl Pála. „Španělky ale zase budou doma, budou mít za sebou publikum a je to jiná soutěž než normálně,“ doplnil Pála.

Se Španělkami se Češky střetly naposledy před sedmi lety, v Ostravě je porazily 3:2 na utkání a prošly do semifinále tehdejšího Fed Cupu. Nejvýše v žebříčku je nyní Sara Sorribesová, které patří 55. místo. V týmu jsou také Cristina Bucsaová (75.), Rebeka Masárová (89.) či bývalá světová dvojka Paula Badosaová (101.), kterou však trápí v posledních měsících zranění.

Hlavní hvězdou českého výběru by měla být wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. Vloni se finálového turnaje účastnily také Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a Linda Nosková. „Budu rád, když holky budou chtít hrát. Chystám se s nimi mluvit kvůli olympiádě, která se blíží. Jakmile se s nimi spojím, budu jim říkat také o Billie Jean King Cupu,“ řekl Pála.

Obhájkyně titulu Kanaďanky narazí buď na Německo, nebo Velkou Británii, Australanky se utkají s vítězem duelu mezi Slovenskem a USA.

Závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové se od začátku bude nově hrát místo zápasů ve skupinách vyřazovacím systémem. Prodlouží se také na devět dnů. V posledních dvou dnech se tak bude překrývat s úvodem závěrečného turnaje Davisova poháru v Málaze.

„Plus oproti poslednímu ročníku je to, že týmy, které postoupí, mají před dalším utkáním den pauzu. Na druhou stranu termín je celkově nešťastný. Jsem zastáncem toho, že tenisová sezona má končit Turnajem mistryň a mistrů. Líbilo by se mi, kdyby Billie Jean King Cup byl někdy během roku. Nejraději jsem měl systém, kdy se hrálo doma, nebo venku a postupovalo se pavoukem,“ dodal Pála.