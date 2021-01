Macháček o aféře Loprais vs. Kolocovy: Do 10 minut mělo být to video smazané. Nechat jej na sítích byla zrůdnost

Praha Nezastavitelný. Josef Macháček v březnu oslaví 64. narozeniny, a zatímco se jeho vrstevníci připravují na vstup do starobního důchodu, on úspěšně brázdí písčité duny v nehostinných koutech světa. Se svou buginou ovládl letošní Rallye Dakar ve vedlejší kategorii lehkých prototypů, čímž si připsal už šestý triumf na tomto slavném závodu. A přestože už několikrát ohlásil konec dakarské kariéry, definitivně pověsit volant na hřebík stále neplánuje.

Lidovky.cz: Ze šestého triumfu musíte mít radost, že?

Samozřejmě velkou. Už jsem ani netušil, že vyrovnám legendárního Karla Lopraise, který má šest výher. Navíc mám pořád naději na překonání, příští rok pojedu znova. (směje se) Mám z toho obrovskou radost. Beduín je touha každého závodníka na Dakaru. Tohle je první beduín v kategorii aut, v kategorii čtyřkolek jsou jiné ceny. Z čeho mám obrovskou radost je také to, že jsem zvítězil jako jediný s Peterhanselem na třech místech, kde se Dakar jede, a jsem jediný na světě, který vyhrál kategorii čtyřkolek a SSV.

Lidovky.cz: Líbil se vám letošní Dakar v Saúdské Arábii?

Pokud to dopadne takhle, tak se líbí všude a všechno. (směje se) Na tomhle území se konal už druhý ročník Dakaru, takže jsme už přibližně věděli, do čeho jdeme. Organizátorům se i za těchto podmínek, kdy se ruší plno akcí, podařilo udělat Dakar úplně bez problémů. Bylo to trochu komplikovanější z toho důvodu, že jsme museli na tři dny do karantény, ale v hotelu u bazénu, když je venku osmadvacet stupňů, utíká čas rychle.

Lidovky.cz: Jak závod hodnotíte?

Co se týče tratě, náročnost spočívala pouze v kamenitých úsecích. Zkrátili úseky a roviny, kde se přejíždělo od zajímavého místa k zajímavému místu, to znamená mezi dunovými poli a řečišti. Přálo nám i počasí, nebyla taková zima jako vloni. Duny byly mokré, takže se jezdilo v poměrně velkých rychlostech, což byla oproti jiným ročníkům taková změna. Takhle mokré duny nepamatuju a to jsem byl už na osmnáctém Dakaru. Jelo se to také oproti předchozímu ročníku obráceně. Nejdřív se vjelo do pískových pasáží a pak to pomalu přecházelo v ty kamenité.

Lidovky.cz: Zažil jste nějaké útrapy, kvůli kterým jste se třeba o prvenství bál?

Já jsem ani netušil, že po tolika letech, přesněji jedenácti, zažiji pocit, že musím držet první místo. Na Dakaru je to trochu stresující, protože tam se může stát cokoliv i v poslední den či poslední kilometry. Na jednu stranu to byl samozřejmě dobrý pocit, na druhé straně pocit, aby mě nepozávodila ženská (druhá Camelia Liparoti) na tovární Yamaze. O to víc to bylo stresující. Měl jsem tam i dost momentů, které v tom absolutním pořadí výsledek ovlivnily. Měl jsem problémy s elektronikou, dvakrát jsem dojížděl etapy totálně bez brzd a v začátku jsme měli problémy s poloosami. Myslím si ale, že nějaké problémy měli všichni jezdci. Dokonce i ti největší favorité v mé kategorii měli velké problémy, i díky čemuž jsem nakonec stanul na tom stupni nejvyšším. Byli nespolehliví a tohle je maratonská rallye, kde se ukáže i spolehlivost strojů, nejen rychlost.

Lidovky.cz: Nemrzí vás trochu, že váš triumf zastínily zvučnější kategorie, jako jsou třeba kamiony?

Já se do těchto kategorií nesápu. Na motorku a čtyřkolku už nemám fyzickou kondici a na kamion bych jako důchodce už možná ani nevylezl, takže se budu držet těch svých ubožejších kategorií. Nehledě na to, že jsem nominovaný Buggyrou do téhle kategorie. Nechci to nějak měnit, protože moje ambice kamionové určitě nejsou.

Lidovky.cz: Už je tedy rozhodnuto, že budete startovat i příští rok?

Stoprocentní není nikdy nic, v tomhle věku ve vás loupne a za chvíli vás vezou v penálu. To si člověk vůbec nemůže plánovat. Nicméně máme nastolený program vylepšení stroje, dát mu ještě větší výdrž. Testovat ho budeme přímo v Saúdské Arábii, protože tam technika zůstala. Chceme se tam zúčastnit závodů přímo v terénech, které Saúdská Arábie umožňuje. Můžeme si tam vyzkoušet ještě větší rychlost v kamenitých úsecích, zjistit, co snesou pneumatiky... A když vypadneme na nějakém regionálním závodě, nebude nám to vadit tolik jako na Dakaru. Dáváme do toho všechno a rozhodneme se podle toho, jak to bude s covidem, nemocemi a momentálním stavem.

Lidovky.cz: Už jste přemýšlel co dál?

Mám s Buggyrou podepsané tři roky, takže bych se chtěl ještě ten jeden rok pokusit o nějaký výsledek. Jestli tam budu potom, to už určitě jenom k ruce holkám Kolocovým, které se na Dakar chystají v roce 2023, a samozřejmě těm rychlejším jezdcům, kteří mají ambice a pokusí se to dotáhnout někam na mé umístění.

Lidovky.cz: Takže cílem do příštího roku je sedmý triumf?

(směje se) Bude to samozřejmě těžké, ale ještě bych potřeboval, aby to v tom absolutním pořadí bylo trochu výš, abych zavřel hubu těm pitomcům, co kecaj všechny možný nesmysly.

Lidovky.cz: Určitě vás neminula aféra se sexisticko-rasistickým podtextem mezi Alešem Lopraisem a dcerami Martina Koloce. Co na celou kauzu říkáte?

No takhle... Když jsem slyšel moje vystoupení z kabiny, nikdy bych nevěřil, že jsem až tak sprostý. Kolikrát jsem se hádal, že takhle nemluvím přece. Když tam někdo omylem prdne celý záznam z kamery, to je jedna věc. Jak se baví ženské o chlapech, víme. Jak se baví chlapi o ženských, víme. V tom prvním případě to je ještě horší než my. Jenže když se to omylem dostane na tuhle sociální síť, což by se nemělo stát, tak při prvním zhlédnutí člověka, který má mozek na svém místě, je to do deseti minut smazané.

Ovšem Alešek se rozhodl to tam nechat, do dnešního dne to tam furt je! (naštvaně) Určitým způsobem to je zrůdnost. Nevím, co tím zamýšlí. Když se mu tohle stalo a nevyhodnotil to jako problémové, tak je blázen. Já se k tomu nechci nějak vyjadřovat. Pustil se do války s člověkem, který... Ani on by na své děti nenechal sáhnout a použil by veškeré prostředky, které má.

Lidovky.cz: Vy jste říkal, že byste sestrám Kolocovým měl v budoucnu pomáhat. Vidíte v nich tedy závodnický potenciál?

Je to tak naplánované. Jestli jedou kategorie už dvě ženské, proč by nemohly jet další dvě? Je to kategorie přijatelná k rychlosti, je takovým vstupem do velkých aut.

Lidovky.cz: Mají na to se prosadit?

Určitě. Od malička sedí v kamionu, a když jsou schopny jet tím, myslím si, že touhle prskavkou zvládnou jet taky.