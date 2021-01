Macík byl v druhé etapě Dakaru pátý, Prokop na první závodní den nenavázal a výrazně ztratil

Vadí ad-Davásir Pilot kamionu Iveco Martin Macík se postaral o nejlepší český výsledek ve druhé etapě Rallye Dakar. Macík obsadil se svou posádkou páté místo a průběžně mu patří čtvrtá pozice. Mezi automobily nedokázal Martin Prokop navázat na třetí místo z nedělní etapy, ztratil více než 45 minut a klesl na průběžně třinácté místo. Nejlepším motocyklistou byl opět šestnáctý Martin Michek, jenž je na tom v celkovém hodnocení o místo lépe.

Mezi kamiony byl dnes opět nejrychlejší Rus Dmitrij Sotnikov, na kterého Macík ztratil 11 minut. „Byla to další těžká etapa. Od začátku to bylo těžké, musel jsem si zvyknout na automat v dunách, protože jsme jeli v nádherných a velkých dunách. Bál jsem se, ale zjistili jsme, že můžeme jet rychleji,“ řekl pilot týmu Big Shock! Racing.



Macík se nakonec vyrovnal i s technickými problémy, které jej potkaly hned v úvodu. „Ve 140 (kilometrové rychlosti) nám začalo hrozně vibrovat auto, že jsme z toho měli docela strach. Až na neutralizaci na 90. kilometru jsem musel vystoupit, ale nic jsem nenašel. Klepalo to tak, že mi létaly brýle, ale dojeli jsme do cíle a teď musíme najít, co se stalo,“ řekl mechanik David Švanda.

Do popředí průběžného pořadí se Macík posunul na úkor po neděli druhého Aleše Lopraise, který dnes ztratil 23 minut a klesl na 6. místo. Před Lopraisem dnes dojel i Martin Šoltys (7.).

Prokop po životním výsledku startoval třetí, na kontrolních bodech se dlouho držel těsně za elitní desítkou. V závěru ale výrazně ztratil. Nakonec jej porazil i Miroslav Zapletal, který byl o čtyři minuty rychlejší. Prokop skončil 24., Zapletal dvacátý.

„Dnes se to bohužel úplně nepovedlo. Asi sto kilometrů před cílem jsme se na hodně dlouho ztratili a nemohli jsme najít trať. Bohužel jsme tam byli první, všechna auta se tam motala s námi a našla cestu trošičku dříve,“ řekl Prokop, jenž si dobře uvědomoval, že ztratil hodně.

„Musíme doufat, že se nám opět povedou nějaké dobré etapy, protože tato ztráta nás může hodně bolet. Po včerejší skvělé erzetě je to velký pád dolů, ale takový je Dakar. Jednou nahoře, jednou dole. Doufejme, že budeme zase nahoře,“ přál si pilot týmu Benzina Orlen.

Třetí soutěžní den dakarské rallye účastníci absolvovali 685 km dlouhou trať z Biši do Vadí ad-Davásir, jejíž součástí bylo 457 měřených kilometrů. Mezi automobily byl nejrychlejší trojnásobný vítěz Dakaru Násir al-Attíja z Kataru, který se posunul na třetí místo za Francouze Stéphana Peterhansela a dosavadního lídra Carlose Sainze ze Španělska.

Michek přišel v pondělí večer po úpravě výsledků o umístění v elitní desítce, dnes se prakticky celou dobu držel na 16. místě. Novým lídrem kategorie je Španěl Joan Barreda, na kterého český reprezentant ztratil 22:36 minuty.

„Dneska byla etapa čistý gambling, ruská ruleta. Velmi riskantní. Jelo se po hodně rychlých úsecích, do toho svítilo sluníčko a nebylo pořádně vidět. Často se jelo naslepo. Buď, anebo. Hrozně nepříjemné,“ uvedl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Poprvé na letošním ročníku se také závodníci museli vyrovnat s velkými dunami. „Byly celkem dost měkké, často jsem se do nich zabořil. Bylo velmi těžké odhadnout rychlost tak, aby se dobře přejela. Ale jinak jsme opět předvedli dobrou rychlost a výborný výsledek. Kdybychom se pohybovali kolem patnáctého místa, byla by to bomba. Už za mnou chodí kluci ze špičky a říkají, že si na mě dají pozor,“ pochvaloval si Michek.

Velké problémy měl dosavadní lídr motocyklové kategorie Toby Price z Austrálie, který ztratil více než půl hodiny. Naopak výrazně vpřed se posunul obhájce prvenství Ricky Brabec z USA, který je už druhý.

V solidních výkonech pokračuje Jan Brabec, jenž byl dnes dvacátý. Pět míst za ním dojel Milan Engel.