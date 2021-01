Prokop se díky sedmému času posunul do elitní desítky, Macík dojel těsně pod pódiem

Vadí ad-Davásir Po pondělní etapě cítil zklamání, po té úterní je ale zase lépe. Martin Prokop dojel v kategorii aut sedmý, statečně se držel favoritů a v celkovém pořadí Dakaru se posunul na 10. příčku. O nejlepší české umístění se znovu postaral „kamioňák“ Martin Macík. Skončil čtvrtý a na stejném místě je i celkově. Pozice za ním patří Aleši Lopraisovi.

V pondělí Martin Prokop bloudil, ztratil více než 45 minut na vítěze, ale doufal, že lepší etapy zase přijdou. A jedna přišla hned v úterý. Prokop dojel sedmý se ztrátou 13 minut na vítězného Násira al-Attíju.

„Byla to rychlá erzeta, které já moc nemusím, protože loni se nám na nich nedařilo. Ale chytli jsme dobrý rytmus, k tomu Viktor (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci. Našli jsme všechny kontrolní body. Takže jsem rád, že jsme si po včerejším nezdaru spravili chuť. Byla to čistá práce. Na Dakaru prostě vždy musíte makat dál,“ uvedl Prokop.

Kategorii aut dál vede 13násobný šampion Dakaru Stéphane Peterhansel.



Mezi úplnou špičkou jel Martin Macík, který skončil čtvrtý, necelé dvě minuty za Bělorusem Vjazovičem. Ve vyrovnané etapě byl Aleš Loprais sedmý. Celkově je Macík čtvrtý, Loprais hned za ním.

„Bylo to rychlé a bylo to velmi dobré. Jeli jsme parádně. František (Tomášek) navigoval výborně, nemuseli jsme zastavovat. Jen na dunách jsme dvakrát couvali,“ hlásil z cíle Macík, kterému po třech etapách chybějí tři minuty do první trojky.

Krok s elitou pořád drží i motocyklista Martin Michek, který dokončil etapu na 19. místě a jen o příčku hůře na tom byl Jan Brabec. Michek je celkově 17., Brabec 25.



„V prvních 30 kilometrech jsem narazil na takovou skálu, která nešla pomalu ani vyjít. Popral jsem se s ní, vylezl až úplně nahoru, ale ztratil jsem asi dvě minutky. Jinak trať byla šíleně rychlá, po rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami. Doufám, že další etapy budou pomalejší, techničtější,“ popisoval v cíli Michek.

„Továrním závodníkům to totiž po rovince jede v průměru o 15 km/h rychleji, na 100 kilometrech to může dát rozdíl třeba 15 minut. A dneska to bylo bohužel hodně rovinaté, duny byly tak z deseti procent. Ale s umístěním v top 20 jsem spokojený velmi. To si nemyslel skoro nikdo.“

Milan Engel je zatím v dnešní etapě 35. A i on už dění okomentoval: „Bylo to podobné jako včera, hodně rovinaté a rychlé. Ke konci jsem měl maximálku 166 km/h, ale bylo to jenom chvilku. Jinak jsem po těch písčitých plání jel v průměru kolem 130 až 140 km/h. Měl jsem strach, aby mi nedošel také benzín, trošku jsem zpomalil. To mě stálo umístění a cenné minuty. Možná jsem to měl risknout a jet na plný plyn. Ale je to ještě dlouhý závod.“

DAKAR RALLY @dakar That way boys! @DavidCastera1, Dakar's director, helps the lost riders to find the proper way in this rocky place... #Dakar2021 https://t.co/kZtiE7xBET oblíbit odpovědět

Čtyřkolkář Tomáš Kubiena byl v úterý sedmý a stejně je na tom i celkově.

Ve středu se budou posádky téměř 500 kilometru „nudit“ při přejezdu. V něm musí dodržovat rychlostní limity i předepsaná pravidla silničního provozu. Nicméně závodních 337 kilometrů si mají podle pořadatelů užít, budou testem jejich řidičského umu. Cíl je v hlavním městě Rijádu.