Fantastický den na Dakaru. Nejprve dojel třetí Prokop, pak se blýskl druhým místem Loprais

Biša Automobilový jezdec Martin Prokop skončil v úvodní etapě Rallye Dakar na třetím místě. Na vítězného Carlose Sainze ztratil tři minuty a 18 veřin. Skvělý český den na slavném závodě podtrhl Aleš Loprais, který byl mezi kamiony dokonce o příčku výš, tedy druhý. Na stejném místě dojel ve své kategorii buggyn Josef Macháček. Do desítky se dostal v prestižní třídě motocyklů také Martin Michek.

Ač úvodní etapa měla „jen“ 277 měřených kilometrů, byla to pořádná fuška. Však i Martin Prokop v cíli popisoval: „Byla tam spousta kamení, rozbitých říčních úseků. Bylo to extrémně náročné na navigaci. Udělali jsme nějaké navigační chyby, ale rychle jsme je napravili. U cíle bylo vidět, kolik lidí ztratilo koncentraci a jak se tam motají. My měli čistou erzetu bez větších problémů.“

Když zjistil, že dojel mezi nejlepšími třemi, říkal: „Výsledek je skvělý, spokojenost. Ale musíme jet s pokorou dál.“ Mimochodem Prokop vytvořil nové české maximum v kategorii, sám byl v etapě dosud nejlépe pátý.

Především ho ale těší, že jeho Shrek – jak vozu přezdívá – se oproti loňsku zdá být konkurenceschopný.



V kamionech skončil druhý Aleš Loprais, dlouho se před ním držel i Jaroslav Valtr, ale na posledních 50 kilometrech ztratil.



„Byla to překvapivě náročná etapa. Postupně jsme dojížděli buggyny a jedna z nich nás nepustila 50 kilometrů před sebe. Takže druhé místo je obrovský úspěch, protože jsem čekal, že v cíli budeme na chvostu. A ve finále překvapilo mě, jak dobře na tom jsme,“ prohlásil Loprais.

O přetěžké etapě mluvil také motocyklista Martin Michek. Dojel desátý, na vítězného Australana Price ztratil osm minut, a překonal tak své maximum z loňska, kdy byl nejlépe 11. A potvrdil, že je zpět. Má totiž za sebou divoký rok, kdy mu selhala játra a on bojoval o život.

„Etapa byla ale úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plných kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina. Bohužel jsem to dvakrát zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším,“ uvedl Michek.

Pátý je „kamioňák“ Martin Macík, šestý čtyřkolkář Tomáš Kubiena.

Ve velkých problémech se hned zkraje erzety ocitli favorité. Americký motokrosař a obhájce loňského prvenství Ricky Brabec „zakufroval“ a ztratil více než 18 minut. Manko nabral i Sébastien Loeb, devitinásobný mistr světa v rallye, v kategorii aut, když dojel do cíle o 24 minut později než Sainz.

V kamionech zase mají už po prvním dni ztrátu Mardějev a Karginov, duo Rusů z Kamazu.

Téměř všichni čeští jezdci mluvili v cíli o pádech, zřejmě ten nejtěžší zažil Libor Podmol. „Trať byla drsná, taková měsíční krajina s oblázky velikosti fotbalového míče. Do 200. kilometru jsem se držel kolem 30. místa, jedenáct lidí jsem předjel. Na 205, kilometru jsem ve vysoké rychlosti musel přeskočit dvě díry, schválně jsem přidal plyn. Ale nevšiml jsem si, že za nimi se nacházel pískem zavátý šutr. Skočil jsem na něj a letěl saltem přes řídítka. Motorka také házela salta, naštěstí mě netrefila. Byl to jeden z mých největších pádů, co jsem zažil.“

V pondělí 4. ledna pokračuje rallye druhou etapou. Ta měří celkem 685 kilometrů a hned 457 kilometrů bude měřených. V úvodu na jezdce čeká asi 40 kilometrová dunová pasáž.