„Podívej, co jsme spolu dokázaly.“ Boxerský svět ovládly poprvé v historii ženy

Je září roku 1904 a v Paříži probíhají boxerské souboje v rámci olympijských her. Své umění mezi šestnácti provazy předvádí také ženy. Jde jen o ukázku, nikoliv o oficiální klání o medaile.

Trvalo dalších 108 let, než se pod pěti kruhy, tentokrát v Londýně, rozdělovaly cenné kovy také mezi boxerky.

Není náhodou, že první ženou se zlatem na krku byla domácí Nicola Adamsová, o pár hodin později se nejcennější medaile houpala na krku i Irce Katie Taylorové.

Ano, té stejné Katie Taylorové, které v sobotní noci fandila většina z více než 19 tisíc diváků v legendární newyorské Madison Square Garden.

„Do toho zápasu jdu s vědomím, že je nesmírně důležitý pro mě, Amandu, ale celý ženský box a vlastně sport. Pro další generace ženských bojovnic,“ vyprávěla slavná Irka, mimo jiné v amatérském ringu i pětinásobná mistryně světa a šestinásobná evropská šampionka.

Ani tyto úspěchy ale nebyly zárukou toho, že bude bořit zažité stereotypy a šlapat cestu dalším boxerkám, podobně jako to před lety dělala v MMA průkopnice Ronda Rouseyová.

Píše se pozdní léto roku 2016. Pět let neporažená Irka právě zapisuje třetí prohru v průběhu pěti měsíců, bohužel pro ni v olympijském čtvrtfinále. Z Ria odjíždí bez medaile, zničená sportovně, zlomená osobně poté, co její otec a trenér Peter opouští nejen Katie, ale především manželku Bridget.

Skvěle fungující soukolí se rozpadá, Taylorová píše na Twitteru zprávu americkému trenérovi Rossu Enamaitovi, kterého obdivuje, ale nikdy se osobně nepotkali, zda by u něj nemohla potrénovat. Zatím jen techniku a kondici.

S maminkou vyrážejí do Manchesteru v Connecticutu. Zkouška se mění v tak silné pouto, že se Taylorová nakonec rozhodne odstěhovat za velkou louži natrvalo.

Ještě předtím pro změnu na Instagramu napíše promotérovi Eddiemu Hearnovi, zda by s ní nechtěl spolupracovat.

„Nebyl jsem si jistý, že naše pouto má budoucnost,“ vzpomíná po šesti letech vytáhlý Brit. Stačilo deset minut rozhovoru s milou, tichou, leč zarputilou rodačkou z přímořského městečka Bray, aby změnil názor.

O tři roky později Taylorové jako první boxerce garantuje sedmimístnou výplatu (v dolarech).

Splněný sen

Letos na jaře totéž udělal také v případě Amandy Serranové, pokud oběma dámám chtěl splnit jejich sen o vzájemném střetu. „Vždy jsem věděla, že se utkáme, od prvního setkání s Eddiem byla na mém seznamu vytipovaných soupeřek pro ty největší zápasy,“ pousměje se letos 36letá Irka.

Třiatřicetiletá Portoričanka žijící s o pět let starší sestrou Cindy a jejím manželem (a jejich společným trenérem) Jordanem Maldonadem v newyorském Brooklynu psala trochu jiný příběh.

Ještě před třemi lety coby šampionka šesti vah a jedna z nejlepších boxerek napříč vahami vydělala za výhru nad Heather Hardyovou a zisk dvou světových titulů v pérové váze 15 tisíc dolarů.

Tehdy boxovala v Divadelním sále Madison Square Garden. Krásném to místě, ale menším, než je legendární sportovní hala.

Když kontroverzní 25letý Youtuber a nyní také profesionální boxer Jake Paul podepsal několikazápasový kontrakt s televizí Showtime, měl jednu podmínku. Chtěl na svém galavečeru vždy alespoň jednu boxerku. Volba padla na Serranovou, která se stala první tváří jeho nové stáje – MVP. Je to právě Paul, který s obchodním partnerem Nakisou Bidarianem „donutil“ Hearna zvýšit nabídku pro Serranovou z původních 300 tisíc dolarů na milion dolarů.

„Věděl jsem, že na tu částku dojde od začátku, ale byl bych špatným obchodníkem, kdybych nesmlouval,“ mohl se šéf sportovního gigantu Matchroom Sports během uplynulého týdne už spokojeně usmívat.

Už jen fakt, že do arény přišlo přes 19 tisíc diváků, mu dává jistotu, že bude v zelených číslech. Přestože šlo historicky o nejnákladnější ženský boxerský zápas.

Téměř 300 let od prvního souboje v rukavicích v podání žen, alespoň dle dobových informací z britských ostrovů. Třicet let od udělení první profesionální licence ženě v USA. Dvacet čtyři let od udělené první profesionální licence ženě v Británii.

Zranitelné kvůli měsíčkům?

Američanka Gail Grandchampová o ni bojovala nikoliv v ringu, ale u soudů osm let.

Britka Jane Couchová několik měsíců. „Dala jsem je (federaci) k soudu za omezování pracovních možností a za sexuální diskriminaci. Každý den mi někdo z boxerské komunity předhazoval, jak je nechutné vidět ženy v ringu,“ vzpomínala pro BBC v předvečer sobotního šlágru.

U soudu právníci protistrany argumentovali, že menstruační cyklus činí ženy „zranitelné a nestabilní“. Její zástupkyně Dinah Roseová kontrovala přirovnáním, že je to stejné, jako kdyby tvrdili, že „ženy nemohou běhat maratony, protože by jim vypadla z těla děloha“.

Vyhrály. V roce 2001 se konalo první seniorské mistrovství žen, ve stejném roce se mezi 16 provazy objevila tehdy patnáctiletá Taylorová v prvním oficiálním zápase žen v Irsku, soupeřkou jí byla vrstevnice Alanna Audleyová.

„Katie je průkopnice, všichni k ní vzhlížíme,“ má jasno Couchová. „S Amandou jsou legendy. To, co udělaly pro ženský box, je naprosto neuvěřitelné,“ přidala Chantelle Cameronová, sama světová šampionka ve střední váze.

„Monumentální noc ženského boxu. Jsem na obě tak hrdý. Dlouho očekávané, leč tak inspirativní,“ vyťukal před duelem na Twitter Dwayne Johnson, jedna z nejsledovanějších osobností na světě.

Je až neskutečné, že zápis do historie zaznamenaly ženy, které nekrmí sociální sítě mnohdy až lacinými příspěvky jen pro lajky a srdíčka. Že jej zaznamenaly ženy, které jsou nejraději v okruhu svých nejbližších nebo v tělocvičně.

Že se právě tyto dvě ženy po strhujícím souboji, který Taylorová opanovala 2-1 na body, mohly v ringu obejmout a Serranová i přes prohru (první po deseti letech) ukázat na bouřící arénu a říct: „Podívej, co jsme spolu dokázaly!“