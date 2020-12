Magické místo i s Čechem Sedláčkem. Startuje šipkové MS, hrát se bude o miliony

LONDÝN/PRAHA Tradičně skvělá atmosféra, jež se blíží zápasům v nejlepších fotbalových ligách světa, bouřící fanoušci převlečení do různých divokých obleků s nápisy v ruce. A hráči nastupující se svou vybranou skladbou, aby je po zápase při odchodu z pódia doprovázela krásně podmanivá skladba Chase The Sun od kapely Planet Funk.

I tak mohlo vypadat letošní mistrovství světa v šipkách v Londýně, to ale stejně jako u ostatních sportů musí podléhat současné koronavirové situaci. Do Mekky tohoto sportu – proslulé haly Alexandra Palace –, kde se podruhé v kariéře představí i český zástupce Karel Sedláček, může tentokrát pouze tisícovka příznivců.



Tedy zatím jen na první den, od 16. do 23. prosince se bude muset hrát za zavřenými dveřmi, jak to bude poslední týden až do finále, se rozhodne po tomto datu.

„Diváci mohou tleskat, ale nemůžou zpívat chorály ani vstávat, zároveň nesmí mít pozitivní test starší 21 dní, musí být jen u svého stolu a sedět s rodinnými příslušníky nebo lidmi ze své bubliny. Jídlo a pití se bude objednávat přes aplikaci a to pak pořadatelé donesou ke stolu, protože se nesmí courat ani interagovat s jinými lidmi,“ představuje pro LN „covidová pravidla“ komentátor a promotér Pavel Korda stále populárnějšího sportu.

Sportu, který se v posledních letech úspěšně zbavuje nálepky hospodské zábavy. Však také ti nejlepší hráči trénují okolo šesti až osmi hodin denně a jejich snaha bude na světovém šampionátu štědře odměněna. Na vítěze z celkového pole 96 hráčů čeká tučná odměna 500 tisíc liber (přibližně 14,5 milionu korun).



Když platím daně, jde o sport

Šipkařskému boomu posledních let pomohla od roku 2008 mimo jiné změna pořadatelství, kdy se souboje přestěhovaly z Cirkus Tavern, haly pro tisíc lidí, kde se pořádaly kabaretní akce (či noční pánské show), do zmíněného honosného svatostánku Alexandra Palace, který pojme 10 250 diváků, a pro hráče už samotná možnost zde být znamená splnění snu.

„Hrát v Alexandra Palace bylo pro mě nejvíc, atmosféra při nástupu na pódium mi naháněla husí kůži. Jsem rád, že se smýšlení o šipkách mění, je to sport, který podle mě patří na olympiádu. Vždycky jsem se smál, když lidi říkali, že šipky nejsou sport. Když děláte něco pro zábavu, přece za to nemusíte platit daně. Ale já jsem z šipek na daních zaplatil majlant, takže to musí být sport,“ směje se šestnáctinásobný mistr světa a legenda šipek Phil Taylor, jenž dva roky dozadu ukončil veleúspěšnou kariéru.

Brit Phil Taylor ve finále MS v šipkách 2018.

Podruhé nebude na největším kolbišti světa chybět český zástupce Karel Sedláček. Ten v kvalifikaci o postup porazil Rakušana Rowbyho-Johna Rodrigueze 6:0 a pak si poradil s dvojicí Nizozemců – Benita van de Pase zdolal 6:2 a v rozhodujícím souboji Jana Dekkera 7:2.



„Jsem neskutečně šťastný a hrdý na to, co jsem dokázal. Přišlo mi snad miliony úžasných zpráv. Moc díky za podporu a doufám, že důvěru neztratím a že si to v Londýně užiju,“ řekl Sedláček, jenž je ve světě šipek přezdívaný Zlej Kája.

Osmdesátý čtvrtý hráč světového žebříčku Sedláček se poprvé v Alexandra Palace představil předloni jako první Čech po 11 letech a vypadl už v 1. kole, od té doby ale nasbíral spoustu cenných zkušeností, a navíc získal PDC kartu – vstupenku do turnajů nejvyšší kategorie.



Karel Sedláček vs. Krzysztof Ratajski (14. hráč světa) :

„Je vidět, že Káju berou ti nejlepší hráči hodně vážně a celkově zapadl do jejich kolektivu, mezi šipkaři je všeobecně přátelská atmosféra. Neuvěřitelně si tu cestu svojí prací vydřel a já mu přeji, ať se mu v Londýně daří co nejvíce,“ hodnotí Sedláčka pro LN jeho reprezentační kolega Adam Gawlas.

V prvním kole čeká Sedláčka ve středu hodinu po poledni 37. nasazený Angličan Ryan Joyce.

Povede se Zlému Kájovi opět zvýšit prestiž českých šipek?